Hyundai hé lộ mẫu xe điện đi được gần 1.000 km một lần sạc

TPO - Hãng ô tô Hàn Quốc Hyundai đặt mục tiêu ra mắt 18 mẫu xe hybrid mới trước năm 2030, bên cạnh một mẫu xe điện mở rộng phạm vi cho quãng đường di chuyển gần 1.000 km.

Hyundai vừa công bố chiến lược mở rộng mạnh mẽ mảng xe điện hóa tại sự kiện thường niên dành cho nhà đầu tư (Investor Day), trong đó đáng chú ý là kế hoạch ra mắt mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) với quãng đường di chuyển lên tới 965 km, dự kiến trình làng vào năm 2027.

Xe EREV sử dụng pin và mô-tơ hiệu suất cao do Hyundai tự phát triển. Tuy nhiên, khác với xe hybrid truyền thống, bánh xe luôn được dẫn động bằng pin, trong khi động cơ xăng đóng vai trò như máy phát trên xe, có tác dụng sạc lại pin để duy trì khả năng vận hành.

EREV về cơ bản là xe điện được dẫn động bằng máy xăng.

Nhờ vậy, xe EREV vừa có khả năng tăng tốc tức thời, vừa đảm bảo mang lại sự mượt mà như một mẫu xe điện thuần túy. Giải pháp này cũng loại bỏ lo ngại về phạm vi hoạt động, vừa giảm chi phí do sử dụng pin nhỏ hơn xe điện thông thường.

Hiện Hyundai chưa tiết lộ thiết kế sẽ là sedan, SUV hay bán tải, và cũng không loại trừ khả năng ra mắt nhiều phiên bản EREV cùng lúc. Trước đó tại sự kiện Investor Day 2024, hãng từng hé lộ rằng cấu hình EREV có thể xuất hiện trên các mẫu Hyundai Santa Fe và Genesis GV70.

Mẫu SUV Hyundai Santa Fe dự kiến sẽ có phiên bản EREV trong tương lai.

Theo giới chuyên gia quốc tế, EREV có thể trở thành xu hướng mới ở lĩnh vực xe điện hóa trong bối cảnh thị trường xe thuần điện đang chậm lại. Hiện một số hãng xe lớn của Mỹ như Ford và RAM cũng đang có kế hoạch sản xuất xe EREV.

Theo lộ trình điện khí hóa đến năm 2030, Hyundai sẽ ra mắt tổng cộng 18 mẫu xe hybrid mới (gồm cả thương hiệu Genesis), xe điện Ioniq 3 dành riêng cho châu Âu, một xe điện phát triển tại Ấn Độ cùng một mẫu bán tải cỡ trung cho thị trường Bắc Mỹ.

Trong đó, Ioniq 3 là mẫu xe điện có kích thước nhỏ gọn, được định vị dưới mẫu Ioniq 5 hiện tại. Xe dự kiến được trang bị nhiều công nghệ phần mềm tiên tiến, bao gồm hệ thống giải trí mới do Hyundai tự phát triển.

Danh mục xe hybrid mở rộng của Hyundai được định vị nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau. Gã khổng lồ ô tô Hàn Quốc đặt mục tiêu bán ra 3,3 triệu xe điện khí hóa vào năm 2030, chiếm 60% tổng doanh số toàn cầu.