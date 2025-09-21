Hyundai Palisade đời mới bổ sung phiên bản giới hạn 500 chiếc

TPO - Nối tiếp mẫu Santa Fe năm trước, Hyundai vừa giới thiệu một phiên bản đặc biệt cho dòng SUV Palisade sản xuất giới hạn 500 chiếc dành riêng cho thị trường Canada.

Hyundai vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Palisade Hybrid NHL Edition 2026, phát triển dựa trên mẫu SUV hybrid cao cấp Palisade và dành riêng cho thị trường Canada. Đây là động thái nối tiếp thành công của Santa Fe NHL Edition, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và đặc biệt là những người đam mê bộ môn khúc côn cầu.

Palisade Hybrid NHL Edition 2026 có điểm nhấn ngoại thất nằm ở lớp sơn Creamy White nhám độc quyền, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh hai tấm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch với nắp chụp trung tâm in logo đội khúc côn cầu NHL theo yêu cầu của khách hàng.

Khoang nội thất mang phong cách cao cấp với da Nappa Grey Charcoal độc quyền, kết hợp ốp bệ cửa Luxwood, thảm sàn đặc biệt, lót sàn và khay chứa đồ phía sau. Tất cả các chi tiết trên đều được sản xuất bởi các công ty Canada và có thể cá nhân hóa với logo đội NHL tùy nhu cầu.

Được xây dựng trên nền tảng mẫu Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid, xe được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, dàn âm thanh Bose 14 loa, camera hành trình tích hợp và sạc điện thoại không dây.

Mẫu SUV này còn có ghế trước chỉnh điện kèm sưởi và làm mát, ghế thương gia hàng hai cũng có sưởi/làm mát, vô-lăng bọc da sưởi ấm, trần xe bọc da lộn sợi nhỏ, hệ thống đèn viền nội thất và gương chiếu hậu kỹ thuật số có kết nối từ xa.

Hyundai Palisade Hybrid NHL Edition 2026 cũng được trang bị gói công nghệ an toàn và hỗ trợ lái cao cấp. Các tính năng sẵn có bao gồm ga tự động thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, hỗ trợ đèn pha tự động và cảnh báo điểm mù.

Sức mạnh đến từ hệ truyền động hybrid gồm động cơ tăng áp 2.5L 4 xi-lanh, pin lithium-ion 1,65 kWh, hộp số tự động 6 cấp và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm. Xe dùng hệ dẫn động 4 bánh, tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 8,1 lít/100 km.

Theo công bố, Hyundai sẽ chỉ sản xuất 500 chiếc Palisade Hybrid NHL Edition, bằng với số lượng của mẫu Santa Fe đặc biệt năm ngoái. Giá khởi điểm của xe rơi vào khoảng khoảng 51.545 USD (1,35 tỷ đồng).