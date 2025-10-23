Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ mẫu xe anh em với Hyundai Palisade đời mới

Lê Tuấn
TPO - Phân khúc SUV cỡ trung ba hàng ghế chuẩn bị được hâm nóng với sự xuất hiện của Kia Telluride - mẫu xe sử dụng chung nền tảng với Hyundai Palisade.

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc Kia đã hé lộ những hình ảnh teaser đầu tiên của Telluride 2027, đồng thời xác nhận mẫu SUV thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025 vào ngày 20/11 tới.

23780-2027-telluride-scaled.jpg

Những hình ảnh ban đầu dù chỉ là dạng bóng nhưng đã cho thấy cái nhìn đầu tiên về Telluride mới, với diện mạo vuông vức và mạnh mẽ. Theo đó, phần đầu xe vẫn giữ lại dải đèn LED màu hổ phách đặc trưng. Đèn được làm mỏng và đặt cao hơn thế hệ hiện hành, trong khi đèn hậu vẫn được giữ kín.

Thiết kế tổng thể của phiên bản mới vuông vức hơn, tạo liên tưởng tới phong cách của những mẫu SUV Jeep cổ điển. Nhìn từ trên xuống, mẫu Telluride mới có hai cửa sổ trời, nắp ca-pô dập nổi và vòm bánh xe cơ bắp.

23794-2027-telluride-scaled.jpg

Kia Telluride thế hệ mới dự kiến chia sẻ nền tảng và hệ truyền động với Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Dưới nắp ca-pô, xe được trang bị động cơ V6 3.5L, cho công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, trong khi dẫn động bốn bánh là tùy chọn.

Điểm đáng mong chờ nhất trên Telluride 2027 sẽ là sự xuất hiện của phiên bản hybrid hoàn toàn mới. Dựa trên Hyundai Palisade, cấu hình này kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L cùng hai mô-tơ điện gắn trong hộp số và bộ pin 1,65 kWh, cho tổng công suất đạt 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm.

hyundai-palisade-2026-1.jpg
Hyundai Palisade thế hệ mới nhất.

Với hệ thống hybrid, xe có phạm vi di chuyển hơn 965 km khi đổ đầy nhiên liệu và đầy pin. Mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính chỉ 7,1 lít/100 km trong đô thị, 6,7 lít/100 km trên cao tốc và 6,9 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Telluride 2027 dự kiến có giá khởi điểm dưới 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng), mở bán vào đầu năm tới. Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Kia còn được cho là sẽ tung ra biến thể địa hình tương tự Palisade XRT Pro, nổi bật với cản trước tích hợp móc kéo màu đỏ, hệ thống treo nâng cao và lốp địa hình cỡ lớn.

Với thiết kế mới, nền tảng khung gầm cải tiến và hiệu suất vận hành tối ưu hơn nhờ công nghệ hybrid, Telluride mới hứa hẹn sẽ giúp củng cố vị thế của Kia trong phân khúc SUV cỡ trung đầy cạnh tranh.

Lê Tuấn
#Kia Telluride #Hyundai Palisade #kia #suv #suv cỡ trung #xe hàn

