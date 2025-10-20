Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Mẫu xe SUV 'bơi' qua đoạn sông gần 1,5 km ở Trung Quốc

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc SUV mới đến từ thương hiệu Jetour của tập đoàn Chery đã vượt chiều ngang 1.480 mét của con sông, trong đó có khoảng 1.200 mét là di chuyển trên mặt nước với dòng chảy 5-10 km/h. Xe duy trì trạng thái nổi ổn định trong suốt hành trình, di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/h trước khi đến bến phà.

Vào ngày 19/10 vừa qua, tập đoàn ô tô Chery đã ra mắt mẫu SUV địa hình Jetour Zongheng G700. Xe có mức giá dao động từ 329.900 đến 414.900 tệ, quy đổi tương đương khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng.

Đây chính là mẫu xe vừa đạt thành tích trở thành chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử vượt sông Dương Tử thành công. Hành trình lội nước vượt qua con sông dài nhất Trung Quốc và châu Á được hoàn thành trong 22 phút.

Hành trình vượt sông Dương tử của mẫu Zongheng G700.

Cụ thể, chiếc xe đã vượt chiều ngang 1.480 mét của con sông, trong đó có khoảng 1.200 mét là di chuyển trên mặt nước với dòng chảy 5-10 km/h. Xe duy trì trạng thái nổi ổn định trong suốt hành trình, di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/h trước khi đến bến phà.

Theo Chery, Zongheng G700 có thể vượt sông thành công là nhờ được trang bị loạt công nghệ tiên tiến, bao gồm thân vỏ liền khối không kẽ hở, hệ thống tuần hoàn không khí chủ động, cùng hệ thống đẩy điện áp cao 800V silicon carbide tốc độ cao. Ngoài ra, con quay hồi chuyển 6 trục giúp xe tự động điều chỉnh cân bằng thân vỏ, đảm bảo kiểm soát chính xác khi di chuyển trên mặt nước.

jetour-zongheng-g700-phev.jpg

Jetour Zongheng G700 sở hữu thiết kế hộp vuông phổ biến của dòng SUV địa hình. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.198 x 2.050 x 1.956 mm. Trục cơ sở đạt 2.870 mm và trọng lượng không tải là 3 tấn, sức kéo tối đa 2,5 tấn. Khả năng lội nước sâu tối đa 970 mm.

etour-zongheng-g700vuot-song.jpg

Xe có cả phiên bản 5 và 6 chỗ ngồi. Đáng chú ý, chiếc SUV này còn được trang bị máy tạo oxy bên ngoài, có khả năng cung cấp lưu lượng lên đến 3 lít mỗi phút, giúp đảm bảo trải nghiệm cho hành khách khi đi off-road tại những nơi không khí loãng.

Zongheng G700 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ 2.0TD, hai mô-tơ điện và hộp số DHT hai cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 892 mã lực và mô-men xoắn 1.135 Nm.

Bộ pin Shenxing 31,4 kWh do CATL sản xuất cho phạm vi chạy thuần điện 150 km. Khi kết hợp bình nhiên liệu 100 lít và pin đầy, xe có thể đạt tổng quãng đường 1.400 km. Xe có hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% pin trong 10 phút.

jetour-g700-1.jpg

Khoang nội thất thiết kế theo hướng công nghệ cao với màn hình 35,4 inch 3K dạng trượt sau bảng táp-lô, màn hình trung tâm 15,6 inch 2.5K và màn hình trần 17,3 inch 3K ở các bản cao. Công nghệ trợ lái do Chery tự phát triển được tích hợp sẵn từ bản thấp.

jetour-g700.jpg

Tại Việt Nam, tập đoàn Chery quay lại từ năm 2024 và có sự hiện diện chính thức thông qua liên doanh với Geleximco, bán ra thị trường các mẫu xe thương hiệu Omoda và Jaecoo. Hãng này dự kiến sắp đem về nước ta một mẫu SUV off-road thuần điện mang tên Jaecoo J6.

Lê Tuấn
#xe trung quốc #chery #jetour Zongheng G700 #suv #off-road #lội nước #vượt sông

