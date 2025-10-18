Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Ô tô Trung Quốc về Việt Nam tăng mạnh

Dương Hưng
TPO - Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý trong 9 tháng năm nay khi xu hướng nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là sự trỗi dậy bất ngờ của xe xuất xứ Trung Quốc ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 9, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đạt 17.295 chiếc, tăng 6,3% so với tháng liền trước, cho thấy đà nhập khẩu tiếp tục tăng tốc. Trong đó, ô tô chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonexia với 7.452 chiếc, tăng 11,7% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 4.279 chiếc, giảm 20% và nhập từ Trung Quốc với 4.095 chiếc, tăng 28,4% so với tháng trước.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.826 chiếc, tăng 4,1% so với tháng trước và chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Đáng chú ý, tâm điểm của thị trường không nằm ở nhóm xe phổ thông mà ở phân khúc xe phục vụ sản xuất, hạ tầng, nơi mà Trung Quốc đang tăng tốc một cách mạnh mẽ và gần như vượt qua các đối thủ truyền thống. Cụ thể, lượng xe tải xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 9 tăng tới 43,8%, trong khi cùng phân khúc này từ Thái Lan lại giảm mạnh.

Hơn 155.000 xe ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam trong 9 tháng.

Ở nhóm “ô tô loại khác”, bao gồm xe ben, xe bồn, xe cẩu, xe quét đường, xe môi trường, xe chở hàng chuyên dụng, Trung Quốc chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng, gần như độc chiếm phân khúc này. Các thương hiệu HOWO, Dongfeng, Foton, Shacman xuất hiện ngày càng dày đặc tại các cửa khẩu phía Bắc như Lạng Sơn, Hữu Nghị, Móng Cái với tốc độ về xe nhanh và ổn định.

Xe từ Nhật Bản bất ngờ bật tăng gần gấp đôi ở xe dưới 9 chỗ, nhưng tỷ trọng vẫn nhỏ và chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Trong khi đó, thị trường Thái Lan từng là nguồn cung xe tải và xe chuyên dụng lớn của Việt Nam lại đang tụt lại rõ rệt ở cả xe tải và xe du lịch trong tháng 9.

Tính chung 9 tháng, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 155.047 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; trị giá đạt 3,4 tỷ USD, tăng 33,3%. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 117.081 chiếc, tăng 14% và ô tô vận tải là 19.988 chiếc, tăng 84,7%.

Nhìn từ góc độ tốc độ, giá thành và khả năng đáp ứng thực tế nhu cầu doanh nghiệp, lợi thế của xe Trung Quốc là rất rõ: giao xe nhanh, cấu hình linh hoạt, giá cạnh tranh mạnh, trong khi nguồn cung từ Thái Lan và một phần ASEAN đang cho thấy dấu hiệu chậm lại. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài đến cuối năm, thị trường xe tải và xe chuyên dụng tại Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn dịch chuyển, với việc xe Trung Quốc nắm ưu thế lớn nhất.

Dương Hưng
