Tạm giữ hình sự hai đối tượng chặn đầu chửi bới, rút chìa khóa ô tô của CSGT

TPO - Thạch 5 lần điều khiển xe ô tô của mình ép chặn đầu xe của lực lượng tuần tra rồi la mắng, chửi bới. Chưa dừng lại, Thạch tự ý mở cửa, rút chìa khóa ô tô biển số 81A-003.43 do một cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển.

Hai đối tượng trong vụ việc.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982), cùng trú xã Ia Hrú (Gia Lai) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, chiều 15/10, Thạch điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 chở theo Quang lưu thông đến Quốc lộ 19 (địa phận thuộc phường An Khê, Gia Lai) theo hướng xã An Khê đi xã An Nhơn (Gia Lai).

Đến vị trí cầu Suối Vối (phường An Khê), Thạch thấy xe ô tô biển số 81A-003.43 của lực lượng cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ. Hai đối tượng trên đã gây sự, sau đó dùng xe đang điều khiển để truy đuổi xe khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ và có nhiều hành động chửi bới, côn đồ.

Đáng nói, Thạch 5 lần điều khiển xe ô tô của mình ép chặn đầu xe của lực lượng tuần tra la mắng, chửi bới, dùng lời lẽ thóa mạ và sử dụng điện thoại di động quay video phát tán trên mạng xã hội. Đối tượng trên còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe ô tô biển số 81A-003.43 do một cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển. Chưa dừng lại, đối tượng còn chặn xe và truy đuổi trên nhiều cung đường dẫn đến việc xe cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ phải dừng lại, không thực hiện được nhiệm vụ được giao.

Việc truy đuổi và chặn đầu xe gây ùn tắc giao thông trong thời gian dài, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự.