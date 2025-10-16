Số lượng ô tô điện tại Việt Nam đang tăng nhanh

TPO - Chỉ trong vài năm qua, Việt Nam đã ghi nhận sự bứt phá của thị trường ô tô điện với hơn 183.000 xe đang lưu thông, cho thấy tiềm năng lớn trong chiến lược chuyển đổi xanh và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng tại Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy công trình xanh, giao thông xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” diễn ra chiều 16/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2025, đến hết quý III/2025, Việt Nam đã có hơn 600 công trình xanh với tổng diện tích gần 17 triệu m2 sàn xây dựng.

Ở lĩnh vực giao thông, xu hướng xanh hóa cũng tăng tốc mạnh mẽ với hơn 183.000 ô tô điện và gần 1.000 xe buýt điện đang lưu hành. Các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Khánh Hòa đều ghi nhận những bước chuyển đáng kể, góp phần thúc đẩy tiến trình hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - khẳng định, công trình xanh và giao thông xanh là hai cấu phần quan trọng của nền kinh tế xanh, có vai trò then chốt trong tiến trình giảm phát thải, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, phát triển công trình xanh và giao thông xanh không chỉ là định hướng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero 2050).

Đối với công trình xanh, đây là bộ phận quan trọng của kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng - đô thị, giúp giảm tiêu thụ năng lượng, nước và vật liệu, đồng thời thúc đẩy sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cải thiện chất lượng sống đô thị và giảm phát thải CO2.

Giao thông xanh được xem là trụ cột của kinh tế xanh trong hạ tầng - năng lượng - giao thông, với mục tiêu sử dụng phương tiện sạch như xe điện, xe nhiên liệu sinh học, phát triển hạ tầng bền vững gồm metro, BRT, đường sắt tốc độ cao, trạm sạc điện và hệ thống giao thông thông minh. Việc chuyển đổi sang giao thông xanh sẽ góp phần quan trọng trong tái cấu trúc năng lượng, giảm ùn tắc, tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Số lượng ô tô điện tại Việt Nam đang tăng nhanh, song theo chuyên gia, con đường phát triển xanh vẫn còn nhiều thách thức. Ảnh: Lộc Liên.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng, dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, con đường phát triển xanh vẫn còn nhiều thách thức. Các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn xanh, trong khi chi phí đầu tư cho công nghệ mới và hạ tầng xanh vẫn cao. Vì thế, để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, các công trình sử dụng vốn đầu tư công cần được định hướng theo tiêu chí công trình xanh, qua đó dẫn dắt và hình thành thị trường xanh bền vững.

Từ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đại diện Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong phát triển công trình và giao thông xanh...