Cách chạy xe điện an toàn khi đường phố ngập lụt

TPO - Với sự gia tăng của ô tô điện tại Việt Nam, nhất là các thành phố lớn dễ bị ngập lụt khi mùa mưa bão đến như Hà Nội, TPHCM... câu hỏi về việc sử dụng xe điện thế nào sao cho an toàn được nhiều người vô cùng quan tâm.

Theo Ecoplexenergy, ô tô điện hiện đại được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả mưa lớn và đường sá ngập lụt.

Các kỹ sư của Ecoplexenergy giải thích, sở dĩ xe điện không bị thủy kích như xe xăng, là bởi xe điện được chế tạo với công nghệ niêm phong tiên tiến để bảo vệ các linh kiện điện nhạy cảm khỏi hư hỏng do nước. Bộ pin, động cơ và bộ điều khiển được đặt trong vỏ chống nước và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi lăn bánh trên đường.

Ô tô điện đi qua vùng nước ngập trên đường phố Hà Nội trong sáng 26/8. Ảnh: Phi Hùng.

Tờ The Times of India cho hay, nếu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hoặc đi qua vùng nước đọng trong giới hạn an toàn (thường không quá một nửa chiều cao bánh xe), ô tô điện vẫn có thể hoạt động bình thường mà không có nguy cơ chập mạch hoặc hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu bị ngập trong nước quá sâu trong thời gian dài, nguy cơ hư hỏng các bộ phận khác, chẳng hạn như động cơ điện và hệ thống điện tử có thể tăng lên.

"Chủ xe vẫn được khuyến cáo tránh lái xe qua vùng ngập nước. Nếu buộc phải lái xe qua vũng nước hoặc thậm chí là ngập nước, hãy đảm bảo lái xe chậm và cẩn thận. Giảm tốc độ và tránh phanh gấp", The Times of India nhấn mạnh.

Trên thực tế, các trạm sạc xe điện công cộng và tư nhân được thiết kế để bảo vệ chống điện giật. Tuy nhiên, tài xế không nên sạc xe dưới trời mưa, lũ lụt.

Trước khi khởi hành, đặc biệt là trên những chặng đường dài, hãy kiểm tra cảnh báo thời tiết và tình trạng đường xá dọc đường. Tốt nhất là nên tránh những khu vực có nguy cơ lũ lụt, lở đất hoặc các nguy cơ thời tiết khác bằng cách đi theo một tuyến đường khác.

Khi đường ướt, lốp xe khó bám đường hơn. Vì thế việc tăng tốc quá nhanh có thể gây trượt bánh hoặc trượt nước, khiến người lái mất kiểm soát. Tài xế phải luôn giữ tốc độ chậm và ổn định, đặc biệt là khi thời tiết xấu. Bạn cũng nên tránh sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình trên đường trơn trượt hoặc ướt vì điều này có thể làm tăng nguy cơ trượt nước.

Việc giữ khoảng cách an toàn khi lái xe là rất quan trọng, đặc biệt là khi đường trơn trượt. Chuyên gia xe điện của Greatpelican khuyến cáo, việc giữ khoảng cách an toàn khi trời mưa có thể giúp bạn có thời gian phản ứng với các xe phía trước, tránh việc thay đổi tốc độ đột ngột, có thể dẫn đến trượt bánh.

Cần gạt nước kính chắn gió sẽ rất cần thiết để duy trì tầm nhìn đường khi trời mưa. Ảnh: Lộc Liên.

"Lái xe trong điều kiện mưa lớn khiến tầm nhìn đường đi khó khăn và có thể gây nguy hiểm cho người lái. Khuyến cáo khách hàng nên thay cần gạt nước khi kính chắn gió có dấu hiệu trầy xước, để gạt nước hoạt động tối ưu và tầm nhìn đường dài khi lái xe được rõ ràng hơn", Greatpelican khuyến nghị.

Tài xế cũng cần đảm bảo lốp xe có đủ gai. Nếu lốp xe của khách hàng không đủ gai, việc dừng xe đột ngột trên đường ướt có thể gây trượt bánh và có thể gây tai nạn. Bên cạnh đó, bạn cần thường xuyên kiểm tra tình trạng ắc quy xe điện. Luôn kiểm tra nguồn điện của ắc quy xe điện trước khi lái xe, đặc biệt là khi trời mưa lớn, để đảm bảo xe luôn sẵn sàng sử dụng và tránh tình trạng hết điện giữa chừng.

Accelera - Radial cho rằng, tài xế nên luôn mang theo các thiết bị khẩn cấp khác như áo mưa và ô, phòng trường hợp khẩn cấp và phải rời khỏi xe khi trời mưa lớn. Thuốc men cá nhân và bộ dụng cụ sơ cứu cũng nên được chuẩn bị sẵn sàng để sơ cứu trong trường hợp xảy ra tai nạn.