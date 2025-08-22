Thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư

TPO - Người dân sử dụng xe điện ngày càng tăng nhưng nhiều chung cư trên địa bàn TPHCM lại thiếu điểm sạc pin.

Chiều 21/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, ông Lê Hải Phong - Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM - trả lời câu hỏi về việc người dân sử dụng xe điện (đạp điện, xe máy và ô tô điện) ngày càng tăng nhưng chỗ đỗ xe điện, điểm sạc pin của cư dân tại các chung cư không đủ cầu, gây bức xúc cho người dân.

Ông Phong cho biết, qua quá trình thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng các công trình chung cư, hầu hết các chủ đầu tư chưa bố trí trạm sạc trong công trình, ngoại trừ một số dự án có hợp tác với các đơn vị kinh doanh xe điện và dịch vụ sạc. Vì vậy, số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số dự án nhà ở tại TPHCM.

Ông Lê Hải Phong trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Kim Sáng.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã có công văn gửi đến UBND các đơn vị hướng dẫn về các quy định, thủ tục liên quan đến việc lắp đặt trạm/trụ sạc điện.

Theo đó, chủ đầu tư/ban quản trị chung cư có nhu cầu lắp đặt, bố trí bổ sung các trạm/trụ sạc điện có thể nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Về việc lắp đặt các trạm/trụ sạc điện trong công trình và các bãi đỗ xe, Sở Xây dựng TPHCM cũng có công văn kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn hệ thống lưới điện, phòng cháy chữa cháy; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Liên quan đến đề án kiểm soát khí thải phương tiện, ông Phong nói rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn lấy ý kiến góp ý hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là quy định về EPR),

Cùng với đó, còn quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tái chế sản phẩm, bao bì, thải bỏ phương tiện giao thông; xử lý pin sau thải loại…

Người dân sử dụng xe điện ngày càng tăng. Ảnh: U.P.

Về khung chính sách của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Sở Xây dựng đang nghiên cứu, ông Phong cho hay tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính gồm: quản lý hành chính, kỹ thuật, tài chính, và truyền thông.

Vừa qua, đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp quản lý hành chính về vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ cũ, đặc khu Côn Đảo - đây là một chuyên đề của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Qua ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các giải pháp.