Đổi sang xe điện: Người dân TPHCM sẽ được hỗ trợ tối đa chi phí ban đầu

TPO - Theo đại diện Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế TPHCM, chương trình “Đổi cũ lấy mới” đang được nghiên cứu với một loạt chính sách ưu đãi đã xây dựng và "điểm quan trọng nhất là người dân đổi xe cũ lấy xe mới gần như không phải bỏ thêm tiền ban đầu”.

Trợ giá khi đổi xe xăng sang điện

Theo đại diện Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế TPHCM, chương trình “Đổi cũ lấy mới” đang được nghiên cứu nhằm thu hồi lượng lớn xe máy xăng cũ gây ô nhiễm, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận phương tiện sạch. Một loạt chính sách ưu đãi đã xây dựng, nổi bật là miễn lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, cấp giấy chứng nhận xe điện lần đầu trong hai năm đầu, trị giá khoảng 3 triệu đồng/xe.

Đặc biệt, tài xế chạy xe công nghệ sẽ được hoàn thuế VAT theo từng chuyến, trung bình 6.400 đồng với mỗi chuyến 80.000 đồng. TP.HCM cũng phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP và nhiều ngân hàng triển khai gói vay mua xe điện kỳ hạn 24 - 30 tháng, lãi suất 6%, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ ít nhất 2%.

“Điểm quan trọng nhất là người dân đổi xe cũ lấy xe mới gần như không phải bỏ thêm tiền ban đầu”, đại diện Trung tâm cho hay.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ lớn từ thành phố, nhiều hãng xe điện cũng có các chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện.

Công ty Dat Bike Vietnam vừa gửi văn bản đến Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM, kiến nghị chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện. Công ty đề xuất chương trình “Thu xăng - Đổi điện”, khuyến khích người dân thay xe xăng cũ bằng xe điện, giảm phát thải nhanh. Theo đó, UBND TPHCM hỗ trợ bằng khoản trợ giá trực tiếp hoặc tem hỗ trợ, cấp ưu đãi hành chính như thủ tục đăng ký, biển số trong giai đoạn ban đầu.

Công ty còn kiến nghị miễn/giảm lệ phí trước bạ, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho xe điện mới trong 2 - 3 năm; tạo gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho người dân và doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trạm sạc.

Trong khi đó, Công ty CP Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng, thay mặt nhóm nhà đầu tư gồm Smart Tech Group Vietnam, có công văn đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium-ion và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Dự án do Smart Tech Group Vietnam làm chủ đầu tư, trực tiếp thực hiện.

Trải nghiệm chạy thử xe máy điện

Nhiều hãng gọi xe công nghệ như Grab, Be Group, Ahamove cũng công bố kế hoạch chuyển đổi sang xe máy điện. Grab, với khoảng 200.000 tài xế trên toàn quốc đã khởi động chiến dịch “Sắm xe điện, một triệu thưởng về tay”, hợp tác cùng Dat Bike. Be Group đặt mục tiêu chuyển đổi 3.000 tài xế BeBike sang xe điện trong 2 năm, đồng thời bắt tay với BYD và Selex triển khai chương trình bán, cho thuê xe điện ưu đãi. Ahamove đã tiếp nhận 300 chiếc xe điện Selex Camel và sẽ nâng lên 1.000 chiếc trong năm 2025.

Khuyến mãi dồn dập

Các hãng kinh doanh xe điện trong nước tung các chương trình khuyến mãi, tăng chế độ bảo hành, hậu mãi; doanh nghiệp (DN) nước ngoài đem hàng trăm mẫu xe điện ra mắt khách hàng tại TPHCM, mời chạy thử trải nghiệm. Trong khi đó, các hãng gọi xe công nghệ công bố kế hoạch chuyển đổi xe điện với nhiều ưu đãi cho tài xế…

Có nhu cầu đổi chiếc xe máy đã sử dụng hơn 20 năm, chị Lan Hương (ngụ phường An Lạc) đã tham khảo nhiều mẫu xe điện ở các đại lý phân phối. Theo chị Hương, lúc đầu chị khá phân vân giữa xe điện với xe máy. Mua xe máy mới thì lo không sử dụng được lâu dài nếu thành phố chuyển đổi hoàn toàn sang giao thông xanh.

“Tôi quyết định đầu tư hẳn sang xe điện. Thực ra, tôi lo xe điện khó sạc, pin nhanh chai nhưng khi thấy có chương trình đổi pin miễn phí trong 1 năm, cộng thêm giảm giá 4 triệu đồng, tôi quyết định mua. Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm gần nửa tiền xăng” – chị Hương chia sẻ.

Người dân TPHCM ngày càng quan tâm đến xe điện

Khảo sát của phóng viên tại nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện ở TPHCM, đa số các cửa hàng đang đua nhau tung khuyến mãi để hút khách. Nhiều hãng áp dụng hình thức tặng pin dự phòng, miễn phí 1 - 2 năm sạc tại hệ thống trạm, hoặc giảm giá trực tiếp 2 - 5 triệu đồng/chiếc cho khách hàng mua xe trong đợt cao điểm…

Anh Nguyễn Văn Khánh, quản lý một đại lý xe điện ở phường Xuân Hòa cho biết, lượng khách hỏi mua xe điện trong vài tháng gần đây tăng khoảng 30%. Người trẻ quan tâm nhiều đến thiết kế, tính năng thông minh, còn nhóm tài xế công nghệ chú trọng chi phí vận hành.

“Có tuần chúng tôi bán được gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các gói khuyến mãi giảm giá 3 - 5 triệu đồng/xe” – anh Khánh nói.

Tại triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam vừa diễn ra tại TPHCM, hàng trăm mẫu xe điện, xe đạp từ nhiều DN Trung Quốc xuất hiện, thu hút đông đảo khách tham quan, dù nhiều thương hiệu vẫn trong giai đoạn thăm dò, chưa có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.

Nhiều mẫu xe điện mới lạ của doanh nghiệp nước ngoài chào hàng tại TPHCM

Các dòng xe máy điện trải rộng từ phân khúc bình dân (chỉ hơn 11 triệu đồng) đến cao cấp (hơn 60 triệu đồng/chiếc), tùy cấu hình pin, động cơ và trang bị. Một số mẫu còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với tính năng điều khiển bằng giọng nói, chống trộm, theo dõi hành trình, hướng tới trải nghiệm “xe thông minh” cho người dùng. Khu vực chạy thử xe điện cũng hút khách. Khách đặt hàng ngay tại triển lãm sẽ được giảm giá hấp dẫn, có thể đặt cọc và nhận hàng ngay sau khi triển lãm kết thúc.