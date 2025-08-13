Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãng xe máy điện Trung Quốc hướng tới tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Bên cạnh việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam, thương hiệu xe điện hai bánh Yadea đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong tương lai.

Trong bối cảnh Chính phủ đang khuyến khích chuyển đổi sang giao thông xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero, nhu cầu tiêu thụ xe máy điện của người dân được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Nắm bắt được xu hướng này, các doanh nghiệp sản xuất xe máy điện tại Việt Nam đã và đang có kế hoạch mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó bao gồm Yadea. Nhà sản xuất Trung Quốc có mặt tại nước ta từ năm 2019 và vừa xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 400.000 tại nhà máy ở Bắc Ninh.

Cơ sở sản xuất này có diện tích 50.000 mét vuông, khoảng 400 nhân sự vận hành, sản lượng ước tính đạt 300.000 xe/năm. Theo Yadea, khoảng 10% sản lượng của nhà máy tại Bắc Ninh hiện đang được xuất khẩu sang các thị trường như Indonesia, Thái Lan, Lào, Brazil và Mexico.

Vào năm ngoái, Yadea khởi công xây dựng nhà máy mới với quy mô lớn tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) với công suất dự kiến 2 triệu xe/năm, trở thành trung tâm sản xuất xe điện hai bánh lớn nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh việc đầu tư mở rộng sản xuất, hãng này còn đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam. Theo Yadea, 60% linh kiện của một số mẫu xe đã được nội địa hóa, với mục tiêu đạt 90% trong thời gian tới.

Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch xây dựng trung tâm R&D tại Bắc Ninh, tập trung thiết kế các mẫu xe điện cao cấp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam và trong khu vực.

Phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ﻿ đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Về mặt doanh số, phía hãng không tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết lượng xe hai bánh chạy điện bán ra trong tháng 7 gần nhất đã tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bán chạy nhất là Vekoo - một mẫu xe máy điện công suất nhỏ, không yêu cầu bằng lái và hướng tới đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên.

Trong khi đó, số liệu đăng ký mô tô, xe máy tại Việt Nam trong nửa đầu 2025 cho thấy, từ 1/1 đến 30/6, có 15.464 xe hai bánh thương hiệu Yadea được đăng ký mới. Con số này đứng thứ 5 toàn thị trường và xếp thứ 2 trong nhóm các hãng chỉ bán xe điện, sau VinFast.

Lê Tuấn
