Việt Nam tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ ba thế giới

TPO - Thống kê số liệu cho thấy lượng xe máy điện mới bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu thống kê của chuyên trang xe máy Motorcycles Data, thị trường xe máy điện Việt Nam ghi nhận bước nhảy vọt trong nửa đầu năm 2025 với lượng tiêu thụ đạt khoảng 209.000 xe, tăng tới 99,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Với kết quả này, Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ ba toàn cầu. Dẫn đầu mảng này hiện là Trung Quốc với hơn 3,2 triệu chiếc xe máy điện được bán ra, xếp sau là Ấn Độ với 657.000 xe.

Cũng theo Motorcycles Data, nhóm xe máy điện L1 (tương đương động cơ dưới 50cc) tại Việt Nam đang phát triển nhanh với doanh số tăng mạnh 112,6% trong nửa đầu năm 2025. Đây là loại xe công suất nhỏ, không cần bằng lái, hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên với ưu điểm là sự tiện lợi và chi phí vận hành thấp.

Phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ này cũng chứng kiến nhiều diễn biến sôi động trong nửa đầu năm nay với sự ra mắt của những mẫu xe mới như VinFast Motio, Honda ICON :e hay Yadea Vekoo, bên cạnh các chương trình giảm giá kích cầu từ hãng và đại lý.

Bên cạnh nhóm L1, các dòng xe máy điện L3 (tương đương xe trên 50cc) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 52,6% trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy các dòng xe máy điện đang ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và trở nên phổ biến hơn.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường xe máy điện Việt Nam đang được phủ sóng chủ yếu bởi các thương hiệu Việt Nam và Trung Quốc. Một số hãng nội địa nổi bật gồm có VinFast, Dat Bike, Selex Motors, Pega hay Espero (Detech).

Trong số trên chỉ có VinFast công bố số liệu bán hàng xe máy điện. Cụ thể, nhà sản xuất Việt Nam cho biết đã bàn giao tổng cộng 114.484 xe máy điện trong 6 tháng đầu năm 2025, vượt xa con số 70.977 xe của cả năm 2024 trước đó.

Khi so với số liệu toàn thị trường của Motorcycles Data, lượng tiêu thụ xe máy điện của VinFast trong 6 tháng đầu năm chiếm tỷ trọng hơn 55% trên tổng số. Điều này nghĩa là nhà sản xuất Việt Nam đang bán được nhiều xe máy điện hơn tất cả các đối thủ khác cộng lại.

Theo Motorcycles Data, VinFast dù chỉ bán xe điện nhưng đang là thương hiệu hai bánh có doanh số nhiều thứ ba tại Việt Nam, chỉ sau Honda và Yamaha. Bên cạnh đó, những thương hiệu như Yadea, Dibao, Pega cũng đang không ngừng vươn lên để góp phần vào đà phát triển của thị trường xe máy điện Việt Nam.

Trong bối cảnh Chính phủ đang có những chính sách siết chặt xe máy chạy xăng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ xe máy điện được dự báo sẽ tăng mạnh trong tương lai.

Những hãng chuyên bán xe máy điện sẽ hưởng lợi lớn nhất từ sự gia tăng nhu cầu này. Trong khi đó, các hãng xe máy truyền thống dù đã có chỗ đứng lâu năm như Honda và Yamaha sẽ buộc phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với chính sách mới, đồng thời cạnh tranh với các thương hiệu xe điện đang ngày càng phát triển.