Trước ngày thông xe, dây điện vẫn 'giăng bẫy' đường lên cầu Nhơn Trạch

TPO - Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (gồm cầu Nhơn Trạch) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 20/8 tới. Tuy nhiên, tại phía bờ Đồng Nai, vẫn còn tình trạng dây điện vắt ngang mặt đường ở cao độ thấp chưa được nâng cao hoặc di dời, có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình khai thác dự án.

Ngày 18/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch và UBND xã Nhơn Trạch về việc rà soát, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo tĩnh không yêu cầu cắt ngang dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM đã hoàn thành thi công và dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 20/8/2025.

Trước đó vào ngày 3/7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) để không ảnh hưởng đến quá trình khai thác dự án.

Dây điện vắt ngang mặt đường ở cao độ thấp, không đảm bảo tĩnh không lưu thông. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đến nay Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ghi nhận còn một số hạng mục như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch) chưa được nâng cao hoặc di dời.

Các công trình này có tĩnh không không đạt quy định, một số cột có dấu hiệu nghiêng ngã, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc di dời, đảm bảo an toàn và tiến độ đưa dự án vào khai thác trước ngày 20/8/2025.

Một số hạng mục như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch) chưa được nâng cao hoặc di dời. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM được khởi công vào ngày 24/9/2022 do Ban Quản lý Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.955 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Trong đó, riêng kinh phí GPMB do TPHCM và tỉnh Đồng Nai bố trí.

Công trình gồm có hạng mục xây dựng cầu Nhơn Trạch và phần đường có chiều dài khoảng 8 km (trong đó Đồng Nai 6,3 km và TPHCM 1,92 km). Điểm đầu của dự án kết nối với Đường tỉnh 25B tại địa phận xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa phận phường Long Trường, TPHCM.

Sau khi đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa TPHCM - Đồng Nai, đồng thời, giảm áp lực cho tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết dự án sẽ khánh thành vào ngày 19/8.