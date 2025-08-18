Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Trước ngày thông xe, dây điện vẫn 'giăng bẫy' đường lên cầu Nhơn Trạch

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (gồm cầu Nhơn Trạch) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 20/8 tới. Tuy nhiên, tại phía bờ Đồng Nai, vẫn còn tình trạng dây điện vắt ngang mặt đường ở cao độ thấp chưa được nâng cao hoặc di dời, có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình khai thác dự án.

Ngày 18/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch và UBND xã Nhơn Trạch về việc rà soát, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo tĩnh không yêu cầu cắt ngang dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM đã hoàn thành thi công và dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 20/8/2025.

Trước đó vào ngày 3/7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) để không ảnh hưởng đến quá trình khai thác dự án.

day-dien-3.jpg
Dây điện vắt ngang mặt đường ở cao độ thấp, không đảm bảo tĩnh không lưu thông. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đến nay Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ghi nhận còn một số hạng mục như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch) chưa được nâng cao hoặc di dời.

Các công trình này có tĩnh không không đạt quy định, một số cột có dấu hiệu nghiêng ngã, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc di dời, đảm bảo an toàn và tiến độ đưa dự án vào khai thác trước ngày 20/8/2025.

day-dien-1.jpg
day-dien-2.jpg
day-dien-4.jpg
anh-man-hinh-2025-08-18-luc-193912.png
Một số hạng mục như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch) chưa được nâng cao hoặc di dời. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM được khởi công vào ngày 24/9/2022 do Ban Quản lý Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.955 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Trong đó, riêng kinh phí GPMB do TPHCM và tỉnh Đồng Nai bố trí.

Công trình gồm có hạng mục xây dựng cầu Nhơn Trạch và phần đường có chiều dài khoảng 8 km (trong đó Đồng Nai 6,3 km và TPHCM 1,92 km). Điểm đầu của dự án kết nối với Đường tỉnh 25B tại địa phận xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa phận phường Long Trường, TPHCM.

Sau khi đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa TPHCM - Đồng Nai, đồng thời, giảm áp lực cho tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết dự án sẽ khánh thành vào ngày 19/8.

Hữu Huy
#Vành đai 3 TPHCM #cầu Nhơn Trạch #đường bộ #di dời hạ tầng #giao thông Đồng Nai #dự án giao thông #cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục