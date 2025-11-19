Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam

TPO - Mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid 2025 xuất hiện tại Việt Nam gần đây là xe chạy thử dành cho chuyên gia. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt thị trường của phiên bản này đang tới gần.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc Hyundai Santa Fe 2025 phiên bản Hybrid xuất hiện trên đường, thu hút sự chú ý cộng đồng mê xe. Theo tìm hiểu, đây là xe chạy thử dành cho giới chuyên gia và truyền thông trải nghiệm thuộc một chương trình đánh giá xe.

Dù Hyundai Thành Công chưa công bố lịch ra mắt chính thức, sự xuất hiện công khai của chiếc xe này có thể là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Santa Fe Hybrid đang tiến rất gần tới thời điểm trình làng tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe phiên bản Hybrid xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: OTO+

Nếu thực sự được mở bán trong tương lai, Hyundai Santa Fe Hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước. Ở thế hệ trước, mẫu Santa Fe Hybrid cũng được lắp ráp nội địa, bán ra thị trường với giá 1,45 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi ra mắt Santa Fe thế hệ mới vào năm 2024, hãng lại chỉ cung cấp các bản máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên hoặc tăng áp.

Tham khảo tại thị trường Thái Lan, mẫu Santa Fe Hybrid được trang bị hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium ion 1,49 kWh, cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Hệ thống này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Ưu điểm của hệ thống hybrid là khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 5,1 lít/100 km đường hỗn hợp, đồng thời giảm độ trễ khi tăng tốc - vốn là những điểm cần cải thiện trên bản động cơ 2.5 tăng áp.

Chiếc Santa Fe Hybrid xuất hiện tại Việt Nam mới đây có bộ mâm và phần mặt ca-lăng giống với bản Prestige tức bản giữa. Điều này cho thấy phiên bản hybrid có thể được định vị ở tầm trung trong dòng Santa Fe tại Việt Nam.

Việc bổ sung phiên bản Santa Fe Hybrid sẽ là bước đi hợp lý trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang ngày càng chuộng xe điện hóa. Trong đó, nhu cầu dành cho một mẫu xe hybrid 7 chỗ là rất cao, thể hiện qua việc Toyota Innova Cross HEV đang là mẫu xe hybrid bán tốt nhất năm 2025.

Với ưu điểm về tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành êm ái đặc trưng khi kết hợp động cơ xăng và điện, Hyundai Santa Fe phiên bản Hybrid được kỳ vọng sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho dòng SUV Hàn Quốc này.