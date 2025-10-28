Hyundai Venue thế hệ mới lộ diện

TPO - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai vừa chính thức hé lộ thế hệ mới của dòng SUV cỡ A Venue với nhiều thay đổi về thiết kế.

Venue hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, có mặt tại hầu hết các thị trường trên toàn cầu. Sau 6 năm kể từ lần đầu ra mắt, mẫu SUV cỡ nhỏ này vừa được hé lộ phiên bản thế hệ mới tại Ấn Độ với nhiều nâng cấp về thiết kế và công nghệ.

Về ngoại hình tổng thể, mẫu Venue lấy cảm hứng từ Hyundai Exter cùng một vài đường nét giống với mẫu Palisade thế hệ mới, hướng tới phong cách SUV vuông vức và cứng cáp.

Đầu xe nổi bật với đèn pha LED 4 bóng kết hợp với đèn định vị LED hình móc câu, trong khi có một dải LED ngang khác nằm tách biệt ở nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt vuông cùng tấm ốp gầm kim loại giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho chiếc SUV.

Nhìn ngang hông, chiếc xe nổi bật với vòm bánh dập nổi giống mẫu Tucson cùng bộ mâm hợp kim 16 inch cắt kim cương. Xe cũng trông bề thế hơn với kích thước cao hơn 48 mm, rộng hơn 30 mm, và tăng chiều dài cơ sở thêm 20 mm (đạt 2.520 mm) so với thế hệ cũ.

Điểm nhấn ở phía sau nằm ở dải đèn hậu LED liền mạch, bên cạnh tấm ốp gầm lớn chiếm gần toàn bộ cản sau. Cửa hậu trông gọn gàng với nhiều đường gân dập nổi kết hợp với giá nóc, cánh gió và ăng-ten vây cá, giúp tăng vẻ thể thao cho chiếc xe.

Bước vào cabin, điểm nhấn lớn nhất là màn hình cong đôi kích thước 12,3 inch, nối liền bảng đồng hồ và hệ thống giải trí trung tâm. Bảng táp-lô được tinh chỉnh với cửa gió điều hòa dạng thanh ngang kèm dòng chữ Venue.

Bảng điều khiển trung tâm vẫn duy trì nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa, nhưng bố trí hiện đại hơn. Vô-lăng mới mang biểu tượng bốn chấm tương tự Ioniq 5 và Santa Fe, thể hiện sự thống nhất trong ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai.

Tính tiện nghi cũng được cải thiện rõ rệt với ghế sau có thể ngả, rèm che nắng cửa sổ và cửa gió điều hòa cho hàng sau. Hyundai cho biết, nhờ chiều dài cơ sở tăng thêm và thiết kế lưng ghế trước lõm sâu, không gian để chân ở hàng ghế sau đã rộng rãi hơn đáng kể.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên Venue mới là sự bổ sung hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) cấp độ 2 kết hợp với camera 360 độ.

Thiết kế và trang bị được nâng cấp toàn diện, nhưng hệ truyền động của Venue thế hệ mới vẫn giữ nguyên. Tại thị trường Ấn Độ, xe tiếp tục sử dụng ba tùy chọn động cơ gồm: máy xăng hút khí tự nhiên 1.2L, máy xăng tăng áp 1.0L và động cơ dầu 1.5L. Các tùy chọn hộp số gồm số sàn, tự động và DCT.

Giá bán chính thức của Venue thế hệ mới tại Ấn Độ sẽ được Hyundai công bố vào ngày 4/11. Tại Việt Nam, Hyundai Venue được lắp ráp trong nước bởi TC Motor, bán ra thị trường với 2 phiên bản giá từ 499-539 triệu đồng.