Hyundai đạt kỷ lục doanh số nhờ xe điện hóa

TPO - Sau khi Kia gây tiếng vang với doanh số kỷ lục hơn 80.000 xe trong tháng 9 tại Mỹ, Hyundai cũng vừa ghi dấu cột mốc lịch sử tương tự.

Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc công bố doanh số đạt 71.003 chiếc trong tháng 9/2025. Đây con số cao nhất từ trước đến nay mà Hyundai đạt được trong giai đoạn tháng 9 tại thị trường Mỹ. Kết quả này tăng 14% so với tháng 9/2024, thời điểm Hyundai bán được 62.491 xe.

Lượng tiêu thụ tháng 9 vừa qua tăng cao cũng giúp Hyundai lập kỷ lục về doanh số quý III tại Mỹ, với tổng cộng 239.069 xe bán ra. Doanh số chung tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi mảng bán lẻ tăng 11%.

Đà tăng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dòng xe điệnhybrid. Theo đó, mảng này đã đóng góp vào 38% tổng doanh số bán lẻ của Hyundai tại Mỹ.

santa-fe-hybrid.jpg

Trong đó, Santa Fe Hybrid tăng 45%, Elantra Hybrid tăng mạnh 89%, trong khi Ioniq 5 tạo đột phá với mức tăng 151%. Cả Elantra Hybrid và Ioniq 5 đều ghi nhận tháng bán hàng tốt nhất trong lịch sử tại Mỹ.

Dù phần lớn danh mục sản phẩm đều tăng trưởng, vẫn có một số mẫu xe giảm sút. Sonata giảm 33%, Kona giảm 21%, Santa Cruz giảm 16%. Trong khi đó, mẫu SUV đầu bảng Palisade giảm 17% trước khi bước sang thế hệ mới.

Bất chấp những điểm trừ này, tình hình kinh doanh tổng thể của Hyundai tại Mỹ vẫn được đánh giá là ấn tượng. Đà tăng trưởng được dự báo sẽ nối dài trong năm tới với sự xuất hiện của Palisade thế hệ mới cùng nhiều sản phẩm khác.

2026-hyundai-palisade (2).jpg
Hyundai Palisade thế hệ mới.

Trong sự kiện cho nhà đầu tư gần đây, Hyundai đã xác nhận kế hoạch ra mắt một mẫu bán tải khung gầm rời (body-on-frame), đồng thời cân nhắc phát triển một mẫu SUV cùng nền tảng. Bên cạnh đó, bộ phận hiệu suất cao N cũng sẽ mở rộng, với thế hệ thứ hai của Elantra N cùng nhiều mẫu xe hiệu năng khác đang trong lộ trình.

Ở thị trường Việt Nam, Hyundai là một trong số ít hãng xe đạt được tăng trưởng dương (+2,7%) trong tháng 8 thấp điểm, doanh số đạt 3.701 chiếc. Lũy kế từ đầu năm tới nay, thương hiệu Hàn Quốc đã bán ra tổng cộng 31.506 ô tô các loại, cao thứ ba toàn thị trường.

Lê Tuấn
