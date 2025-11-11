Lộ diện mẫu SUV anh em với Hyundai Palisade đời mới

TPO - Hãng xe Hàn Quốc Kia vừa tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên về Telluride 2027 - mẫu SUV sử dụng chung nền tảng với Hyundai Palisade thế hệ mới.

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, Kia Telluride nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường SUV ba hàng ghế. Sau 5 năm, mẫu xe này vẫn nằm trong nhóm bán chạy nhất của Kia và tiếp tục là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc.

Cũng trong năm 2025 này, Kia sẽ trình làng phiên bản thế hệ mới của Telluride, dự kiến ra mắt chính thức tại Triển lãm Ô tô Los Angeles diễn ra cuối tháng này. Trước thềm sự kiện, hãng đã công bố những hình ảnh đầu tiên và một số thông tin quan trọng về bản nâng cấp toàn diện này.

Cụ thể, thế hệ mới của Kia Telluride sẽ được bán dưới dạng phiên bản 2027. Mẫu SUV này mang phong cách mạnh mẽ, bề thế hơn so với thế hệ tiền nhiệm vốn đã khá hầm hố.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hơn, cao hơn, kéo dài đến cụm đèn pha. Thiết kế lưới tản nhiệt thay đổi tùy phiên bản: SXP sử dụng dạng thanh dọc đen bóng, trong khi bản XRT mang họa tiết lưới tổ ong đen mờ kéo dài xuống tận cản trước.

Các đường gân nổi chạy dọc theo hốc bánh trước và sau giúp thân xe thêm góc cạnh, kết hợp cùng nắp ca-pô rộng với đường gân nổi giúp tăng vẻ cơ bắp cho chiếc SUV. Ngoài ra, toàn bộ viền bánh xe được ốp nhựa bảo vệ.

Cụm đèn pha và đèn hậu được bố trí dọc theo xu hướng mới, trong khi mâm xe 8 chấu dạng chữ thập xuất hiện trên các bản SXP và X-Pro. Riêng bản X-Pro còn có móc kéo màu cam phía trước, tạo điểm nhấn thể thao.

Telluride 2027 lớn hơn bản tiền nhiệm với chiều dài cơ sở tăng gần 76 mm. Chiều dài tổng thể cũng tăng gần 58 mm, đạt khoảng 5.060 mm, hứa hẹn mang lại không gian hành khách và khoang hành lý rộng rãi hơn.

Ở bên trong, nội thất được tái thiết kế toàn diện để đồng bộ với vẻ ngoài hiện đại. Nổi bật nhất là màn hình kép liền mạch kéo dài từ sau vô-lăng đến giữa bảng táp-lô. Kia chưa công bố kích thước cụ thể, nhưng nhiều khả năng sẽ lớn hơn đáng kể so với loại 12,3 inch trước đây.

Loạt vật liệu cao cấp như gỗ thật, kim loại phay xước được sử dụng trên bảng điều khiển, táp-pi cửa và bệ trung tâm. Các phiên bản cao cấp sở hữu ghế da phối hai tông màu với tựa đầu dạng lưới, cùng tùy chọn phối màu mới.

Hiện Kia chưa tiết lộ tùy chọn động cơ, song Telluride chia sẻ nền tảng với Hyundai Palisade thế hệ mới, mẫu xe đang dùng động cơ hybrid tăng áp 2.5L và V6 3.5L. Do đó, giới chuyên môn dự đoán Telluride 2027 cũng sẽ có những tùy chọn hệ truyền động này.

Giá bán vẫn được giữ kín, nhưng dự kiến sẽ tăng nhẹ so với mức khởi điểm 37.885 USD của thế hệ trước. Dẫu vậy, giới chuyên gia quốc tế dự đoán giá khởi điểm của Kia Telluride 2027 vẫn sẽ nằm dưới ngưỡng 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng).