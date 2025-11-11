Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Lộ diện mẫu SUV anh em với Hyundai Palisade đời mới

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hãng xe Hàn Quốc Kia vừa tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên về Telluride 2027 - mẫu SUV sử dụng chung nền tảng với Hyundai Palisade thế hệ mới.

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, Kia Telluride nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường SUV ba hàng ghế. Sau 5 năm, mẫu xe này vẫn nằm trong nhóm bán chạy nhất của Kia và tiếp tục là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc.

Cũng trong năm 2025 này, Kia sẽ trình làng phiên bản thế hệ mới của Telluride, dự kiến ra mắt chính thức tại Triển lãm Ô tô Los Angeles diễn ra cuối tháng này. Trước thềm sự kiện, hãng đã công bố những hình ảnh đầu tiên và một số thông tin quan trọng về bản nâng cấp toàn diện này.

2027-kia-telluride-sxp.jpg

Cụ thể, thế hệ mới của Kia Telluride sẽ được bán dưới dạng phiên bản 2027. Mẫu SUV này mang phong cách mạnh mẽ, bề thế hơn so với thế hệ tiền nhiệm vốn đã khá hầm hố.

2027-kia-telluride-sxp-1.jpg

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hơn, cao hơn, kéo dài đến cụm đèn pha. Thiết kế lưới tản nhiệt thay đổi tùy phiên bản: SXP sử dụng dạng thanh dọc đen bóng, trong khi bản XRT mang họa tiết lưới tổ ong đen mờ kéo dài xuống tận cản trước.

2027-kia-telluride-x-pro-1.jpg

Các đường gân nổi chạy dọc theo hốc bánh trước và sau giúp thân xe thêm góc cạnh, kết hợp cùng nắp ca-pô rộng với đường gân nổi giúp tăng vẻ cơ bắp cho chiếc SUV. Ngoài ra, toàn bộ viền bánh xe được ốp nhựa bảo vệ.

2027-kia-telluride-x-pro-4.jpg

Cụm đèn pha và đèn hậu được bố trí dọc theo xu hướng mới, trong khi mâm xe 8 chấu dạng chữ thập xuất hiện trên các bản SXP và X-Pro. Riêng bản X-Pro còn có móc kéo màu cam phía trước, tạo điểm nhấn thể thao.

Telluride 2027 lớn hơn bản tiền nhiệm với chiều dài cơ sở tăng gần 76 mm. Chiều dài tổng thể cũng tăng gần 58 mm, đạt khoảng 5.060 mm, hứa hẹn mang lại không gian hành khách và khoang hành lý rộng rãi hơn.

2027-kia-telluride-x-pro.jpg

Ở bên trong, nội thất được tái thiết kế toàn diện để đồng bộ với vẻ ngoài hiện đại. Nổi bật nhất là màn hình kép liền mạch kéo dài từ sau vô-lăng đến giữa bảng táp-lô. Kia chưa công bố kích thước cụ thể, nhưng nhiều khả năng sẽ lớn hơn đáng kể so với loại 12,3 inch trước đây.

2027-kia-telluride-sxp-2.jpg

Loạt vật liệu cao cấp như gỗ thật, kim loại phay xước được sử dụng trên bảng điều khiển, táp-pi cửa và bệ trung tâm. Các phiên bản cao cấp sở hữu ghế da phối hai tông màu với tựa đầu dạng lưới, cùng tùy chọn phối màu mới.

2027-kia-telluride-sxp-3.jpg

Hiện Kia chưa tiết lộ tùy chọn động cơ, song Telluride chia sẻ nền tảng với Hyundai Palisade thế hệ mới, mẫu xe đang dùng động cơ hybrid tăng áp 2.5L và V6 3.5L. Do đó, giới chuyên môn dự đoán Telluride 2027 cũng sẽ có những tùy chọn hệ truyền động này.

2027-kia-telluride-x-pro-3.jpg

Giá bán vẫn được giữ kín, nhưng dự kiến sẽ tăng nhẹ so với mức khởi điểm 37.885 USD của thế hệ trước. Dẫu vậy, giới chuyên gia quốc tế dự đoán giá khởi điểm của Kia Telluride 2027 vẫn sẽ nằm dưới ngưỡng 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng).

Lê Tuấn
#Kia Telluride #Hyundai Palisade #kia #suv #suv cỡ trung #xe hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục