Mazda CX-5 đời mới xuất hiện tại Việt Nam

TPO - Sau khoảng 5 tháng ra mắt toàn cầu, mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới vừa có mặt tại Việt Nam nhưng chỉ là xe trưng bày.

Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt toàn cầu vào tháng 7 và lần đầu được trưng bày công khai tại Nhật Bản hồi tháng 10 vừa qua. Mới đây nhất, mẫu xe này được đưa về Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên phiên bản thế hệ mới có mặt tại Đông Nam Á.

Theo thông tin từ nhà phân phối Thaco Auto, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với mục đích làm xe trưng bày, chưa phải bản thương mại bán ra thị trường.

Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Otofun.

Dự kiến, dòng CX-5 thế hệ mới sẽ bán ra tại Việt Nam từ tháng 11/2026. Tuy nhiên, đại diện nhà phân phối không tiết lộ xe bán ra dưới dạng lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc.

Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 được cải tiến thiết kế nhưng vẫn mang triết lý KODO đặc trưng. Nội thất và trang bị được nâng cấp theo hướng hiện đại và trẻ trung hơn với màn hình trung tâm cỡ lớn, đồng thời lược bỏ đi một số phím vật lý.

Đáng chú ý, CX-5 thế hệ thứ ba còn có kích thước lớn hơn đời cũ. Cụ thể, xe dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm cao. Trục cơ sở kéo dài thêm 115 mm, đạt 2.815 mm.

Ở thế hệ cũ, mẫu xe Nhật này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, trục cơ sở dài 2.700 mm. Với kích thước được cải thiện, Mazda CX-5 thế hệ mới có không gian cabin rộng rãi hơn, đồng thời vóc dáng tổng thể của xe cũng trở nên cao lớn và cân đối hơn.

Về động cơ, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng máy xăng 2.5L đi kèm hệ thống mild-hybrid 24V và hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe còn có các bản dùng động cơ 2.5L và hybrid, không còn tùy chọn máy 2.0L.

Với các thay đổi về mặt thiết kế, trang bị lẫn công nghệ và động cơ dung tích lớn hơn, giá của CX-5 đời mới khi về Việt Nam được dự đoán sẽ tăng so với bản hiện hành.

Mazda CX-5 thế thứ thứ hai đang bán tại Việt Nam có giá 749-979 triệu đồng. Trong năm 2025, mẫu xe này thường xuyên được hãng áp dụng khuyến mãi để đưa giá khởi điểm xuống còn 700 triệu đồng.

Giá bán dễ tiếp cận là lợi thế giúp Mazda CX-5 xây chắc ngôi đầu ở phân khúc SUV cỡ C. Lũy kế 11 tháng đã qua của năm 2025, mẫu xe Nhật này đã bán được tổng cộng 14.666 chiếc, chiếm hơn một nửa doanh số của Mazda tại Việt Nam.