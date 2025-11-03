Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mazda chính thức ra mắt logo mới

Lê Tuấn
TPO - Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Mazda đã chính thức công bố biểu tượng thương hiệu mới có dạng 2D phẳng.

Thực tế, logo mới của Mazda đã từng được hé lộ vào khoảng tháng 7/2024 thông qua các hồ sơ đăng ký bản quyền tại Nhật Bản. Ngoài ra, logo này cũng xuất hiện trên mẫu EZ-60 tại thị trường Trung Quốc.

Đây là phiên bản cải tiến từ biểu tượng “đôi cánh chữ M” quen thuộc ra đời từ năm 1997, nay được tái hiện với phong cách hiện đại hơn. Theo xu hướng thiết kế phẳng mà nhiều thương hiệu lớn như Volkswagen hay BMW đã theo đuổi, Mazda cũng hướng đến một diện mạo tối giản, phẳng và dễ nhận diện trên các nền tảng số.

mazda-logo-change.jpg

Theo đó, logo mới đã loại bỏ lớp phủ kim loại hay hiệu ứng 3D. Phần viền bên ngoài logo mới cũng được làm tròn hơn, trong khi phần cánh chim cong mềm mại trước đây giờ chuyển thành các đường thẳng, sắc cạnh.

Bên cạnh đó, Mazda còn giới thiệu thiết kế mới cho logo dạng chữ. Thiết kế này đã được thể hiện trên dòng CX-5 thế hệ mới, cụ thể là dòng chữ MAZDA thanh mảnh ở nắp cốp sau và trên vô-lăng, cũng như ở đuôi xe của các dòng EZ-60 và EZ-6 tại Trung Quốc.

mazda-cx-5-2025-1.jpg
mazda-cx-5-2025.jpg
Logo dạng chữ MAZDA cải tiến trên mẫu CX-5 đời mới.

Mazda cho biết quá trình chuyển đổi sang logo dạng 2D sẽ bắt đầu được triển khai trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số. Phát biểu với giới truyền thông, đại diện của Mazda Bắc Mỹ cho biết:

“Phiên bản logo mới được tối ưu hóa để tăng khả năng hiển thị trên nền tảng kỹ thuật số. Cả logo hiện tại và logo mới sẽ được sử dụng linh hoạt tùy theo bối cảnh truyền thông.

Mazda sẽ bắt đầu áp dụng biểu tượng và chữ hiệu mới trong các hoạt động quảng bá, chủ yếu là kỹ thuật số, trước tiên là với mẫu CX-5 mới. Sau đó, bộ nhận diện này sẽ được mở rộng trên website của từng thị trường”.

Mặc dù đã sử dụng logo mới trên các mẫu EZ-60 hay CX-5 thế hệ mới nhưng hãng xe Nhật Bản vẫn chưa quyết định liệu các mẫu xe hiện tại có từ bỏ logo 3D cũ hay không.

Trong khi đó, các mẫu xe mới trong tương lai của Mazda sẽ chuyển đổi dần sang logo 2D kiểu mới. Chúng có thể bao gồm phiên bản sản xuất của các mẫu concept Vision X-Coupe và X-Compact - bộ đôi xe ý tưởng đang được trưng bày tại Japan Mobility Show 2025.

mazda-vision-x-compact.jpg
Lê Tuấn
