Những mẫu xe đáng chú ý tại triển lãm Japan Mobility Show 2025

TPO - Không chỉ những mẫu mã mới, các hãng xe còn mang tới Japan Mobility Show 2025 hàng loạt xe ý tưởng thể hiện tầm nhìn về phương tiện di chuyển của tương lai.
Ngoài ra, dòng LS Concept này còn có một mẫu coupe với cơ cấu cửa sau mở ngược gợi nhớ đến mẫu Ferrari Purosangue.
Ngoài ra, Honda còn mang đến sự kiện bộ đôi Honda CR-V phiên bản e:HEV RS Black Edition kỷ niệm 30 năm (trái) và bản e:FCEV chạy bằng pin nhiên liệu hydro.
Subaru giới thiệu hai mẫu concept gồm Performance-B STI và Performance-E. Trong đó, Performance-B STI là bản xem trước về WRX STI thế hệ tiếp theo trong khi mẫu còn lại là xe điện được phát triển từ concept STI E-RA 2022.
Nissan ra mắt mẫu MPV Elgrand thế hệ mới cùng xe điện Ariya facelift 2026.
Không chỉ xe Nhật, triển lãm JMS 2025 còn có sự góp mặt của các thương hiệu Đức. Với Mercedes-Benz, hãng này đem tới mẫu GLC thuần điện hoàn toàn mới và concept xe điện GT XX (trái).
Bên cạnh đó, gian hàng của hãng xe xứ Bavaria còn nổi bật với mẫu concept Speedtop dựa trên M8 Touring có giá khoảng 500.000 USD. Chiếc còn lại là BMW X7 Nishiki Lounge với sơn hai tông màu độc quyền tại Nhật Bản.
Hyundai đã quay trở lại thị trường Nhật Bản từ 2022 với các dòng xe điện khí hóa và lần đầu tiên có mặt tại triển lãm JMS 2025. Tại đây, hãng trưng bày mẫu NEXO chạy bằng pin nhiên liệu hydro và concept xe đua điện Insteroid.