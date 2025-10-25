Toyota hé lộ Camry phiên bản đường đua

TPO - Mẫu Toyota Camry GT-S Concept mang phong cách thể thao sở hữu nhiều trang bị và tinh chỉnh đặc biệt hướng tới vận hành trên đường đua.

Toyota Camry từ lâu đã được đánh giá là một mẫu sedan mang phong cách ôn hòa, là lựa chọn phổ biến cho người dùng đề cao tính thực dụng với sự rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là độ bền bỉ.

Tuy nhiên, ở các thế hệ gần đây, khi nhiều đối thủ dần rút lui khỏi phân khúc, Toyota đã bắt đầu nâng tầm dòng Camry thông qua việc tung ra các phiên bản hiệu suất cao do bộ phận TRD (Toyota Racing Development) phát triển.

Tại Triển lãm SEMA 2025 sắp diễn ra ở Las Vegas vào đầu tháng 11, Toyota sẽ trình làng một mẫu concept Camry theo hướng thể thao và mạnh mẽ. Sản phẩm này có tên Camry GT-S Concept, được hãng mô tả là mẫu thử với định hướng thiên về hiệu suất và phong cách mới dành cho Camry thế hệ thứ 9.

Camry GT-S Concept được xem là phiên bản mở rộng từ mẫu Camry XSE AWD - biến thể mang thiên hướng thể thao nhất của thế hệ hiện hành. Dưới nắp capo, Toyota vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid với động cơ 2.5L và mô-tơ điện cho tổng công suất 232 mã lực, song hãng đã bổ sung hệ thống ống xả thể thao.

Các kỹ sư của Toyota tập trung nâng cấp khung gầm và diện mạo của xe. Theo đó, hệ thống treo dạng coilover cho phép tùy chỉnh hạ thấp gầm xe xuống 38 mm, mang đến dáng vẻ thể thao đồng thời cải thiện khả năng xử lý của xe.

Hệ thống phanh hiệu suất cao được trang bị kẹp phanh 8 piston cùng đĩa 14,3 inch ở bánh trước và 6 piston với đĩa 14 inch ở bánh sau, nằm gọn trong mâm 20 inch đi kèm lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 cỡ 245/35R20 – loại lốp chuyên dụng cho đường đua.

Camry GT-S Concept còn được trang bị gói khí động học, bao gồm cản trước mở rộng, ốp sườn thể thao và bộ khuếch tán gió sau. Toàn bộ ngoại thất phủ lớp sơn cam bắt mắt mang tên Inferno Flare, tương phản với phần nắp ca-pô, mui xe và cốp sau sơn đen, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và hiện đại.

Khả năng Camry GT-S Concept được thương mại hóa vẫn còn bỏ ngỏ. Theo Adam Rabinowitz, trưởng nhóm thiết kế dự án Camry GT-S Concept, Toyota sẽ lắng nghe phản hồi từ khách hàng trước khi ra quyết định.

Trong trường hợp không được sản xuất hàng loạt, một số chi tiết của bản concept vẫn có thể được bán dưới dạng phụ kiện chính hãng.

Bên cạnh mẫu Camry GT-S Concept, Toyota còn sẽ giới thiệu khoảng 20 mẫu xe do chính đội ngũ của hãng và các hãng độ đối tác phát triển. Một trong số đó là mẫu Corolla Cross off-road concept từng được tiết lộ trước đó.