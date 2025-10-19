Toyota có bước tiến mới trong phân khúc xe siêu sang

TPO - Sau nhiều đồn đoán từ báo giới Nhật Bản, tập đoàn Toyota vừa xác nhận sẽ tách Century thành một thương hiệu độc lập, nằm trên Lexus.

Thông tin này được Toyota công bố trong buổi phát sóng trực tiếp trước thềm Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra cuối tháng này. Tại đây, gã khổng lồ ô tô Nhật Bản sẽ trình làng hàng loạt mẫu xe mới dưới nhiều thương hiệu của tập đoàn.

Chủ tịch tập đoàn Toyota, ông Akio Toyoda cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn biến Century trở thành một thương hiệu xếp trên cả Lexus. Động thái đánh dấu bước tiến của hãng xe Nhật ở phân khúc xe siêu sang.

Century xếp cao nhất trong bảng định vị thương hiệu của tập đoàn Toyota.

Dù là thương hiệu độc lập mới nhất trong hệ thống của Toyota, nhưng Century thực tế ra đời sớm hơn Lexus hàng thập kỷ. Ra mắt năm 1967, Century khởi đầu là một mẫu sedan sang trọng, đã trải qua ba thế hệ và chỉ được bán ở thị trường nội địa Nhật.

Đến năm 2023, Toyota mở rộng dòng sản phẩm Century với phiên bản SUV, được ví như Rolls-Royce Cullinan của Nhật Bản. Mẫu SUV siêu sang này cũng đánh dấu bước đầu trong chiến lược toàn cầu của Century, bắt đầu bằng việc thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Theo Simon Humphreys, Giám đốc thương hiệu toàn cầu của Toyota, Century sẽ trở thành biểu tượng đỉnh cao của xe hơi Nhật Bản. Thương hiệu này hướng đến những mẫu xe siêu sang, sản xuất giới hạn và đề cao cá nhân hóa, tương tự như Rolls-Royce của tập đoàn BMW hay Bentley trong hệ thống Volkswagen.

SUV siêu sang Toyota Century GRMN.

Mẫu coupe sắp ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 được xem là biểu tượng mở đầu cho kỷ nguyên mới của Century, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sang trọng ở tầm cao mới trên một chiếc xe Nhật.

Về phần Lexus, thương hiệu ra đời từ năm 1989 và kể từ đó luôn là một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn Toyota. Năm 2024 đánh dấu đỉnh cao của Lexus khi đạt doanh số 851.214 xe bán ra trên toàn cầu.

Việc Century được tách ra độc lập sẽ không cạnh tranh nội bộ với Lexus, thay vào đó còn mở thêm không gian phát triển cho thương hiệu này. Vẫn là những mẫu xe cao cấp nhưng Lexus không còn bị giới hạn trong khuôn khổ sedan truyền thống mà hướng tới một hình thái hoàn toàn mới.

Mới đây, hãng đã hé lộ mẫu minivan concept LS với 6 bánh, sử dụng động cơ điện, dự kiến thế chỗ mẫu sedan cỡ lớn LS sẽ ngừng sản xuất sau phiên bản Heritage Edition 2026.

Như vậy, hệ sinh thái của tập đoàn Toyota hiện được phân cấp gồm các mẫu xe phổ thông thuộc thương hiệu Daihatsu và Toyota, tiếp đến là các dòng xe hiệu suất cao Gazoo Racing (GR). Lexus xếp cao hơn với vai trò tiên phong trong công nghệ và trải nghiệm cao cấp, trong khi Century tập trung vào phân khúc siêu sang.