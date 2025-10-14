Lexus hé lộ mẫu xe 6 bánh hoàn toàn mới

TPO - Chỉ vài tuần sau khi có thông tin dòng sedan LS sắp bị khai tử, Lexus đã sớm khẳng định sự tồn tại của cái tên này nhưng sẽ là dưới kiểu dáng minivan hoàn toàn mới.

Lexus vừa khiến giới mộ điệu bất ngờ khi công bố mẫu concept LS hoàn toàn mới hướng tới Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Thay vì dáng sedan sang trọng quen thuộc, mẫu xe nay được tái định nghĩa thành một chiếc minivan 6 bánh sang trọng.

Trong đoạn teaser được công bố, LS Concept sở hữu thân xe dạng hộp đặc trưng của minivan, với phần nhô đầu và đuôi ngắn, cùng cụm bánh lớn phía trước và hai cặp bánh nhỏ hơn ở phía sau. Tỷ lệ tổng thể cho thấy chiếc xe lớn hơn so với mẫu LM hiện hành, vốn phát triển từ Toyota Alphard/Vellfire.



Ngoài cấu trúc 6 bánh độc đáo, mẫu concept này còn nổi bật với đèn pha cùng đèn ban ngày thẳng đứng. Đèn hậu LED đặt dọc được kéo dài sang hai bên thân cùng cánh gió nóc phát sáng là điểm nhấn phía sau. Xe được trang bị cửa trượt mở ra không gian cabin với cấu hình 6 chỗ ngồi, ba hàng ghế.

Đáng chú ý, chủ tịch Akio Toyoda của tập đoàn Toyota cho biết sự ra đời của LS Concept bắt nguồn từ một lời thách thức nội bộ của ông dành cho đội ngũ sáng tạo của Lexus từ hai năm trước. Vị lãnh đạo này cũng hé lộ rằng đây sẽ là một mẫu xe thuần điện.

Tên gọi LS vốn viết tắt của “Luxury Sedan” nay được Toyoda diễn giải lại thành “Luxury Space”, phản ánh triết lý thiết kế tập trung vào không gian sang trọng dành cho hành khách. Mục tiêu là tạo ra một mẫu xe điện chở 6 người nhưng vẫn cho trải nghiệm lái thoải mái.

Khi được hỏi về khả năng Lexus LS Concept sẽ được sản xuất thương mại, chủ tịch Toyoda nói: "Vẫn còn rất xa vời, nhưng đội ngũ của chúng tôi đều rất nghiêm túc với dự án. Vì vậy, tôi chắc chắn nó sẽ thành hiện thực".

Thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo độ êm ái và yên tĩnh đạt chuẩn Lexus, đồng thời khiến thiết kế 6 bánh vận hành hiệu quả trên đường phố. Khi được hỏi liệu cấu hình 6 bánh có đồng nghĩa với hệ dẫn động sáu bánh toàn phần (6WD) hay không, trưởng bộ phận thiết kế của Toyota cho biết điều này là khả thi

Đáng chú ý, chủ tịch Toyoda cũng nhấn mạnh mong muốn tạm thời loại bỏ lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus khi cho rằng chi tiết này không còn tiềm năng phát triển. Thay vào đó, đội ngũ thiết kế đang tìm cách đưa hình con suốt vào toàn bộ thân xe một cách hài hòa, mở đường cho ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới.

Lexus LS Concept sẽ được trình làng trọn vẹn tại Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, giới truyền thông quốc tế còn kỳ vọng hãng sẽ hé lộ thông tin về mẫu LFR mới - siêu xe kế nhiệm huyền thoại LFA.