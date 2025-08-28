Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ tên gọi xe điện hoàn toàn mới của Lexus

Lê Tuấn
TPO - Tên gọi của mẫu xe điện tiếp theo của Lexus vừa được hé lộ thông qua hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Theo Carbuzz, tập đoàn Toyota vừa nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Lexus ZC” cho xe ô tô và các bộ phận cấu thành. Đây là cái tên hoàn toàn mới của Lexus, nhưng thực tế lại gợi nhớ đến mẫu concept từng xuất hiện tại Triển lãm Japan Mobility Show 2023.

Cụ thể, đó là mẫu xe ý tưởng LF-ZC - viết tắt của Lexus Future Zero-emission Catalyst. Đây là concept sedan đuôi coupe chạy điện, được hứa hẹn ra mắt phiên bản thương mại vào năm 2026. Việc nhãn hiệu Lexus ZC vừa được đăng ký cho thấy kế hoạch này đang đi đúng lộ trình.

Lexus LF-ZC Concept 2023.

Ở thời điểm ra mắt, mẫu LF-ZC gây chú ý với thiết kế được Lexus mô tả là “tràn ngập cảm xúc”. Hãng còn hé lộ rằng xe sẽ có pin và mô-tơ điện thế hệ mới, cho hiệu suất gấp đôi so với các dòng xe điện hiện tại, đồng thời đạt hiệu quả khí động học cao.

Mẫu xe điện hạng sang này được kỳ vọng sẽ có phạm vi hoạt động hơn 800 km với mỗi lần sạc, đi kèm khả năng sạc nhanh trong 20 phút. Đây hứa hẹn sẽ là bước tiến đáng kể so với các mẫu xe điện Lexus hiện có.

Trở lại với cái tên Lexus ZC, chữ Z biểu thị cho hệ truyền động điện giống với dòng RZ hiện hành. Trong khi đó, ký tự C gợi liên tưởng đến các dòng coupe như LC, RC hay SC.

Tuy nhiên, ZC khó có khả năng là coupe hai cửa, bởi bản LF-ZC concept đã có bốn cửa. Hiện vẫn chưa rõ ZC sẽ được định vị lớn hơn ES, tương đương LS hay nhỏ gọn như IS.

Song song với ZC, Carbuzz dự đoán Toyota sớm đăng ký thêm thương hiệu Lexus ZL, gắn liền với mẫu concept LF-ZL từng ra mắt cùng thời điểm với LF-ZC năm 2023.

Lexus LF-ZL Concept có chiều dài khoảng 5,3 mét.

Được Lexus mô tả là “người anh em” của ZC, LF-ZL nhấn mạnh trải nghiệm sang trọng với hệ điều hành Arene kiểm soát âm thanh và cảm giác lái, hệ thống lái điện tử steer-by-wire giống trên RZ. Bên cạnh đó, xe còn có khoang nội thất ốp tre tự nhiên như ở ES thế hệ mới.

Trong khi ZC là sedan-coupe, ZL lại mang kiểu dáng của một mẫu SUV coupe hạng sang cỡ lớn. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ có sự cải thiện so với dòng RZ ở chế độ M Mode - tính năng mô phỏng cảm giác sang số cùng âm thanh của động cơ đốt trong truyền thống.

Lê Tuấn
