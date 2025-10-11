Thị trường ô tô Việt khởi sắc

TPO - Nhờ các biện pháp kích cầu hiệu quả như giảm giá hay làm mới mẫu mã, doanh số bán ô tô trong nước đã tăng trở lại sau giai đoạn thấp điểm.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe các loại. Con số này tăng 18% so với tháng 8, cho thấy sự khởi sắc của thị trường ô tô trong nước.

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trong tháng 9/2025 lại giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn là thời điểm bắt đầu đợt ưu đãi lệ phí trước bạ năm 2024.

Trong tháng 9 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 20.559 chiếc, tăng 19% so với tháng 8. Nhóm xe thương mại (9.535 chiếc) và xe chuyên dụng (594 chiếc) cũng đồng loạt tăng lần lượt 14% và 97%.

Doanh số bán ô tô trong nước đã tăng trở lại sau hai tháng sụt giảm liên tiếp.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 9.

Về nguồn gốc xuất xứ, nhóm xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 14.427 chiếc trong tháng 9, tăng 14% so với tháng trước. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng 22%, đạt 16.261 chiếc bán ra.

Xét theo phân khúc, SUV/Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng tiếp tục là nhóm xe bán tốt nhất trong tháng 9 với doanh số 9.265 chiếc, tăng tới hơn 30% so với tháng trước đó.

Ghi nhận mức tăng mạnh nhất lên tới gần 60% là phân khúc MPV, đạt doanh số 4.815 xe. Hai phân khúc khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực về doanh số gồm bán tải (2.531 xe - tăng 19%) và hybrid (1.371 xe - tăng 5%), trong khi nhóm sedan giảm nhẹ 0,5% (đạt 2940 xe).

Ở nhóm xe điện, VinFast cho biết đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại trong tháng 9, tăng khoảng 27%. Trong khi đó, mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam lần đầu công bố lượng bán ra đạt 13 chiếc trong tháng 9, một con số khả quan nếu xét tới mức giá 2,6 tỷ đồng của mẫu SUV điện này.

VinFast tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán ô tô tại thị trường nội địa.

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2025 ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Mặc dù phần lớn số ngày của tháng 9 rơi vào tháng Ngâu nhưng nhờ nỗ lực giảm giá kích cầu từ các hãng và đại lý, doanh số bán ô tô trong nước đã tăng trở lại.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi rầm rộ, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 còn được khuấy động bởi loạt xe mới ra mắt. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như Mitsubishi Xpander 2025, Kia Sorento và Kia Morning bản mới, Skoda Slavia, Mercedes-Benz EQB 2025 cùng Mini Countryman JCW 2025.

Trở lại với báo cáo của VAMA, doanh số tháng 9 tăng cao giúp lượng tiêu thụ lũy kế cả năm vượt mốc 250.000 xe. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, VinFast công bố đã cán mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm. Những con số này phản ánh sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam sau một năm 2024 khó khăn và cần đến chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Về thương hiệu, VinFast tiếp tục là cái tên dẫn đầu về doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2025. Xếp sau lần lượt là Toyota (48.126 xe - tăng 19%), Ford (33.655 xe - tăng 20%), Mitsubishi (25.009 xe - giảm 10%), Mazda (21.772 xe - tăng 2%), Honda (17.829 xe - tăng 1%) và Kia (17.817 xe - giảm 22%). Hyundai Thành Công chưa công bố doanh số tháng 9 nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ giữ vị trí thứ ba toàn thị trường.