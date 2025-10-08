Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe mới của VinFast chạy thử trên đường phố

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh mẫu VinFast EC Van chạy thử nghiệm trên đường với lớp ngụy trang.

Mặc dù được dán đề can ngụy trang khá kín nhưng dựa vào dáng xe đặc trưng cùng các chi tiết lộ ra như kính lái dựng, cửa sổ vuông vức, đèn hậu dọc, cản sau, có thể nhận ra đây là mẫu VinFast EC Van.

ec-van-chay-thu.jpg﻿
﻿﻿ec-van-chay-thu-1.jpg﻿﻿

Đây là mẫu xe van điện chuyên chở hàng đầu tiên của VinFast. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được bàn giao chính thức từ tháng 11/2025, đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Việt Nam vào thị trường xe điện thương mại đô thị.

Kể từ đầu năm 2025, VinFast không ngừng đẩy mạnh mảng xe điện kinh doanh dịch vụ khi lần lượt ra mắt Herio Green, Nerio Green, Limo Green và cuối năm nay sẽ bàn giao Minio Green. Bên cạnh đó, hãng cũng mở rộng các dòng xe thương mại như xe buýt điện và xe van điện.

Về mẫu EC Van, xe có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài x rộng x cao tương ứng 3.767 x 1.680 x 1.790 mm cùng trục cơ sở 2.520 mm. Kích thước gọn gàng cho phép xe dễ dàng di chuyển trên các tuyến phố đông đúc hay con đường nhỏ hẹp.

vinfast-ec-van.jpg
VinFast EC Van được thiết kế để phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa trong đô thị.

Khoang lái được bố trí hai chỗ ngồi. Trong khi đó, phía sau là không gian chứa hàng có dung tích 2.600 lít, tải trọng trên 600 kg, phục vụ đủ cho nhu cầu chở hàng trong đô thị.

EC Van được trang bị động cơ điện công suất hơn 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa đạt 75 km/h. Pin có dung lượng khả dụng 17 kWh cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 150 km với mỗi lần sạc đầy.

Khi sử dụng sạc nhanh DC công suất tối đa 19,4 kW, xe có thể nạp từ 10% lên 70% pin trong khoảng 42 phút. Các trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống ABS, EBD, kiểm soát lực kéo TCS và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

VinFast EC Van có mức giá khởi điểm 285 triệu đồng (đã bao gồm pin). Nhìn chung, đây hứa hẹn sẽ là một giải pháp chở hàng tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các đơn vị dịch vụ giao nhận trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang xe điện ngày càng rõ nét.

Lê Tuấn
#vinfast #ec van #xe chở hàng #xe van điện #vinfast ec van

Xem thêm

Cùng chuyên mục