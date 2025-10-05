Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hé lộ mới về xe bán tải điện giá rẻ của Ford

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CEO của Ford cho biết mẫu bán tải điện cỡ trung sắp ra mắt sẽ là một sản phẩm đột phá, vượt ra ngoài khuôn mẫu xe bán tải truyền thống.

Dù vẫn thận trọng trước xu hướng đi xuống của xe điện khi những ưu đãi tại Mỹ bị cắt, Ford khẳng định quá trình phát triển “Nền tảng xe điện phổ thông” (Universal EV Platform) vẫn đang tiến triển.

Nền tảng này sẽ được ứng dụng trên nhiều kiểu dáng xe khác nhau, với giá khởi điểm 30.000 USD (dưới 800 triệu đồng) mỗi mẫu, bao gồm cả một chiếc bán tải điện cỡ trung. Con số này được đánh giá là dễ tiếp cận với một mẫu xe điện do hãng Mỹ sản xuất.

ford-universal-ev-platform-16x9.gif
Nền tảng xe điện giá rẻ mới sẽ là trọng tâm trong chiến lược xe điện Ford trong tương lai.

Chia sẻ về mẫu bán tải điện mới, CEO Jim Farley của Ford cho biết sản phẩm này có thể vượt ra ngoài quy chuẩn thông thường của xe bán tải. Ông gọi đó là một kiểu dáng hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, hình ảnh teaser được công bố hồi đầu năm cho thấy sản phẩm mới của Ford vẫn mang dáng xe bán tải truyền thống, thay vì phá cách giống như Tesla Cybertruck. Do đó, ẩn ý về “kiểu dáng mới” mà ông Farley đưa ra sẽ chỉ được sáng tỏ khi xe ra mắt chính thức vào năm 2027.

CEO Farley nhấn mạnh mẫu bán tải điện mới có không gian rộng hơn Toyota RAV4 - mẫu xe con bán chạy nhất nước Mỹ, và chưa bao gồm khoang hành lý và thùng xe phía sau. Xe dự kiến ra mắt với cấu hình cabin kép, đảm bảo hàng ghế sau thoải mái cho người lớn.

ford-pickup-ev-affordable-family.jpg

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở sự rộng rãi. CEO của Ford cho biết mẫu xe này sẽ có dẫn động cầu sau, nhanh nhẹn và cho cảm giác lái thú vị. Bên cạnh đó, hãng còn hứa hẹn đem đến một trải nghiệm kỹ thuật số chưa từng có, ngay cả so với xe Trung Quốc.

“Mẫu xe điện đầu tiên với kiến trúc mới là sản phẩm mang tính cách mạng. Chúng tôi tin rằng nó sẽ đem đến những điều chưa từng có ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác”, ông Farley chia sẻ với The Verge.

Không chỉ về công nghệ, quy trình sản xuất mẫu xe mới cũng mang tính đột phá. Ford cho biết nền tảng xe điện mới sẽ được chế tạo từ ba mảnh đúc lớn. Phương pháp mới giúp giảm 20% lượng linh kiện, cắt giảm 40% nhu cầu về máy móc và tăng 40% tốc độ lắp ráp tại nhà máy.

CEO Farley nhấn mạnh: “Chưa ai từng chế tạo ô tô từ ba mảnh. Chưa ai tung ra nền tảng xe điện riêng với mức giá này. Tesla từng nói về điều đó, nhưng chưa thực hiện. Chúng tôi thì đang làm, với quy trình sản xuất vượt xa những gì Tesla từng hé lộ. Dẫu vậy, quy trình mới vẫn tồn tại nhiều rủi ro”.

Lê Tuấn
#ford #xe bán tải #xe điện #xe điện giá rẻ #bán tải điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục