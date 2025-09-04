Ford Ranger thêm phiên bản hybrid phong cách đường phố

TPO - Ford khẳng định tham vọng dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải hiệu suất cao, không chỉ về khả năng off-road mà còn ở cả hiệu suất vận hành trên đường trường, với sự ra mắt của mẫu Ranger MS-RT PHEV.

Ford vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho dòng bán tải Ranger MS-RT tại châu Âu, mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng hơn mà vẫn giữ nguyên phong cách thể thao đường phố của xe.

Cụ thể, phiên bản Ranger MS-RT PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.3L kết hợp với mô-tơ điện, cho công suất tổng 277 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, tăng thêm 40 mã lực và 97 Nm so với bản diesel V6 3.0L tăng áp. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh e4WD.

Không chỉ mạnh mẽ hơn, Ranger MS-RT PHEV còn có khả năng chạy thuần điện đến 40 km nhờ bộ pin 11,8 kWh. Trong khi đó, khả năng kéo 3.500 kg và tải trọng 1 tấn vẫn được giữ nguyên.

Xe được hạ thấp 40 mm so với bản tiêu chuẩn, trang bị hệ thống treo thể thao cùng diện mạo cá tính với vòm bánh mở rộng, lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước/sau thiết kế lại, cánh gió đuôi vịt và bộ mâm hợp kim 21 inch tiện mâm bằng mũi kim cương. Ngoài ra, Ford còn giới thiệu màu sơn mới Turini Purple dành riêng cho phiên bản này.

Khoang nội thất của Ford Ranger MS-RT PHEV nổi bật với ghế bucket bọc da Eco và da lộn, chỉ khâu xanh, vô-lăng thể thao cùng logo MS-RT phát sáng. Về công nghệ, xe được trang bị màn hình giải trí 12 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập và gói hỗ trợ lái tiên tiến.

Ranger MS-RT là sản phẩm của bộ phận MS-RT hợp tác cùng M-Sport - công ty chuyên chuẩn bị xe đua rally và GT3 cho Ford. Ban đầu, mẫu bán tải phong cách đường phố này được cung cấp độc quyền cho thị trường châu Âu nhưng sau đó được mở rộng sang cả Thái Lan từ cuối năm 2024 với số lượng giới hạn 200 chiếc.

Tại Xứ chùa vàng, Ford Ranger MS-RT có giá khởi điểm từ 1,749 triệu baht, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng.