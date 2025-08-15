Cận cảnh xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam

TPO - Ford Mustang Mach-E - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Mỹ được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam với giá từ 2,599 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt ở Việt Nam, hãng xe Ford vừa trình làng mẫu Mustang Mach-E. Đây là mẫu ô tô điện đầu tiên của Ford tại nước ta, nhập khẩu từ Mỹ.

Xe được bán ra với một phiên bản duy nhất là Premium AWD, giá niêm yết 2,599 tỷ đồng. Ford Việt Nam cho biết 300 khách hàng đầu tiên đặt mua Mustang Mach-E sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 2,499 tỷ đồng, tặng kèm bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và miễn phí lắp đặt.

Ford Mustang Mach-E có thiết kế kiểu SUV coupe. Đầu xe nổi bật với đèn LED toàn phần cùng logo ngựa hoang đặc trưng của dòng Mustang.

So với bản GT nhập khẩu tư nhân trước đây, phiên bản Premium chính hãng sở hữu mặt ca-lăng kín, bên dưới là hệ thống tản nhiệt chủ động với các cửa gió đóng/mở.

Xe sử dụng bộ mâm loại đa chấu kích thước 19 inch. Bên trong là bộ phanh Brembo hiệu suất cao với 4 piston phía trước.

Thân xe được làm phẳng để tối ưu hiệu quả khí động học, nên không có tay nắm cửa. Thay vào đó, cửa xe được mở bằng các nút bấm.

Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED tạo hình 3 dải dọc, cũng là điểm nhận diện đặc trưng của dòng Mustang. Cản sau được sơn đen, hoàn thiện ngoại hình thể thao cho chiếc SUV điện.

Khoang cabin của Mustang Mach-E là sự kết hợp giữa thiết kế tối giản, hiện đại với loạt tiện ích cao cấp. Xe có 2 màn hình: một sau vô-lăng và một màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước 15,5 inch, có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Xe có vô lăng thể thao với logo ngựa, tích hợp loạt phím chức năng. Các tiện ích khác bao gồm bàn sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 10 loa Bang & Olufsen cao cấp. Ngoài cốp sau dung tích 402 lít (mở rộng tới 1.420 lít), xe còn được trang bị cốp trước 81 lít có khả năng thoát nước.

Ford Mustang Mach-E có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Với chiều dài cơ sở 2.984 mm, không gian hàng ghế sau khá rộng rãi, độ ngả lưng sâu cùng với trần kính toàn cảnh tăng cảm giác thoáng đãng.

Phiên bản Mustang Mach-E Premium AWD được trang bị 2 mô-tơ điện, công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Bộ pin của xe có dung lượng 88 kWh cho phạm vi hoạt động 550 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP.

Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC 150 kW, cho phép nạp pin từ 10% đến 80% trong khoảng 36 phút. Ford cho biết đang triển khai lắp đặt 53 trạm sạc tại các đại lý, đồng thời hãng cũng sẽ hợp tác với các đơn vị cung cấp trạm sạc để nâng lên con số 275 điểm sạc.

Về công nghệ an toàn, xe có gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng với chức năng Dừng/Đi và Căn giữa làn, phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ/xe đạp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Nếu xét về kích thước, Ford Mustang Mach-E sẽ là đối thủ cạnh tranh với những Porsche Macan EV, BMW iX3, Audi Q6 e-tron hay Mercedes EQE SUV, nhưng có giá dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ Đức.

Tuy vậy với mức giá 2,6 tỷ, mẫu ô tô điện nhà Ford vẫn sẽ chỉ thuộc nhóm "xe chơi" tại Việt Nam, không dành cho nhóm khách hàng phổ thông.