Ford triệu hồi xe Ranger và Everest tại Việt Nam

TPO - Ford Việt Nam ra thông báo triển khai chương trình triệu hồi liên quan đến hơn 21.000 xe Ranger, Ranger Raptor và Everest được sản xuất trong giai đoạn 2021-2024.

Theo thông tin từ trang chủ của Ford Việt Nam, đợt triệu hồi mới nhất được thực hiện nhằm kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau trên một số dòng xe đang bán tại thị trường trong nước.

Cụ thể, trên các xe thuộc diện ảnh hưởng, màn hình thông tin giải trí có thể bị đứng hình, sau đó chuyển sang màn hình đen và hệ thống khởi động lại. Nếu điều này xảy ra trong quá trình lùi xe, hình ảnh chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ, có thể làm giảm tầm nhìn của người lái về phía sau xe, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Đây là lỗi được phát hiện trong quá trình giám sát chất lượng định kỳ và kiểm tra hệ thống điện tử trên các mẫu xe Ford Ranger, Ford Raptor và Ford Everest sản xuất trong giai đoạn 2021-2024.

Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng là 21.128 chiếc. Trong số này có 7.947 xe Everest được sản xuất trong khoảng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 11/04/2024; 2.179 xe Raptor được sản xuất trong khoảng từ 26/04/2022 đến 28/05/2024 tại nhà máy của Ford ở Thái Lan; và 11.002 xe Ranger được sản xuất trong khoảng từ 10/08/2022 đến 13/04/2024 tại nhà máy Ford Hải Dương.

Hiện tại, hãng xe Mỹ đã ủy quyền cho các đại lý Ford cập nhật phần mềm miễn phí cho xe của khách hàng thuộc diện triệu hồi. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến ít hơn một ngày làm việc.

Với hơn 21.000 xe bị ảnh hưởng, đây được xem là đợt triệu hồi ô tô lớn nhất tại Việt Nam tính từ đầu năm 2025 đến nay. Đáng chú ý, các mẫu xe Ford thuộc diện triệu hồi mới nhất đều là những dòng sản phẩm bán tốt nhất của thương hiệu tại nước ta.

Với Ranger bao gồm cả bản Raptor, dòng xe này có doanh số lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 10.894 chiếc, dẫn đầu phân khúc bán tải phổ thông. Trong khi đó, Everest bán được 7.276 trong cùng kỳ, cũng dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D. Lượng tiêu thụ của bộ đôi này chiếm tới 62% doanh số của Ford Việt Nam trong năm 2025.