Hành trình 30 năm của Ford tại Việt Nam

Lê Tuấn

Hãng xe Mỹ đầu tư hơn 200 triệu USD cùng danh mục nhiều sản phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Ford là một trong những hãng xe tiên phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp xe hơi tại Việt Nam. Trong suốt ba thập kỷ hoạt động, hãng đã đầu tư hơn 200 triệu USD, trong đó bao gồm khoản đầu tư 82 triệu USD mở rộng nhà máy lắp ráp Hải Dương vào năm 2022, tăng gấp ba công suất lên 40.000 xe/năm. Cơ sở này hiện có hơn 1.200 lao động, 90% là người lao động địa phương với 20% là lao động nữ.

ford-dau-tu-nha-may.jpg

Bên cạnh đó, Ford cũng không ngừng mở rộng hệ thống phân phối và hiện đang có 56 đại lý và chi nhánh, tạo ra gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển ngành ô tô Việt Nam.

Về mặt doanh số, Ford đã bán ra khoảng 405.000 xe các loại tại Việt Nam từ 1997 đến tháng 7/2025.

nam07453.jpg
Ba trong số bốn sản phẩm chủ lực của Ford dẫn đầu phân khúc của mình.

Hiện nay, Ford Việt Nam đang kinh doanh 4 mẫu xe gồm Everest, Territory, Ranger và Transit, một số được sản xuất và lắp ráp nội địa. Trong đó, Ranger, Everest và Transit dẫn đầu phân khúc của mình, còn Territory đứng thứ hai ở nhóm SUV đô thị hạng C.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại nước, Ford Việt Nam cũng ra mắt 2 mẫu xe là Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E. Trong đó, cái tên thứ hai đánh dấu sự khởi đầu hành trình điện hóa của Ford tại Việt Nam.

ford-mustang-mach-e-viet-nam.jpg
Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam.

Ford Việt Nam cũng công bố lắp đặt 53 trạm sạc tại các đại lý chính hãng và sẽ hợp tác với các đối tác triển khai lắp đặt hơn 275 trạm sạc trên toàn quốc. Động thái góp phần mở rộng hơn mạng lưới trạm sạc xe điện nói chung trên cả nước, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Lê Tuấn
