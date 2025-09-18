Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất và có giá dễ tiếp cận nhất của VinFast. Xe mới đây vừa xuất hiện tại Hà Nội mà không có lớp nguỵ trang.

Ngày 18/9, VinFast Minio Green bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mê xe. Chiếc xe được trưng bày công khai mà không có lớp ngụy trang nào, để lộ sơn ngoại thất màu đen.

vinfast-minio-green-4-6402.jpg

Xe có vóc dáng nhỏ gọn, đầu xe ngắn, phần hông vuông vắn và đuôi xe được thiết kế dựng cao nhằm tối ưu không gian bên trong. Ngoại thất giống với hình đồ họa từng được hãng công bố. Trang bị đáng chú ý nhất là đèn chiếu sáng LED projector.

vinfast-minio-green-10-755.jpg

Ngoài ra, xe còn có ốp nhựa đen nhám quanh gầm theo phong cách crossover, đèn hậu halogen, gạt mưa đơn. Nhà sản xuất giữ lại ăng-ten dạng vây cá mập và lược bỏ cần gạt nước phía sau.

vinfast-minio-green-8-3135.jpg

VinFast Minio Green sử dụng mâm thép 13 inch và lốp 155/65 R13. Cấu hình phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và gương chiếu hậu chỉnh/gập cơ giống VF 3.

vinfast-minio-green-9-3162.jpg

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chi tiết nhỏ đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này cho thấy đây mới chỉ là phiên bản tiền thương mại được trưng bày cho khách hàng trải nghiệm trước. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao lô Minio Green đầu tiên vào tháng 12, lùi 4 tháng so với thời điểm công bố.

vinfast-minio-green-3-2320.jpg

Minio Green hiện là xe điện nhỏ nhất của VinFast với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và trục sở cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

vinfast-minio-green-7-8814.jpg

Bên trong cabin có hai hàng ghế, nội thất bốn chỗ ngồi giống VF 3. Các trang bị gồm có ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ, màn hình sau vô-lăng và 2 loa. Khác với mẫu Limo Green đã ra mắt, vô lăng của Minio Green có tích hợp phím bấm chức năng.

﻿vinfast-minio-green-2.jpg
﻿vinfast-minio-green-1.jpg

Minio Green dùng động cơ điện có công suất 27 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h. Theo công bố từ VinFast, xe ban đầu có pin dung lượng 15,2 kWh nhưng hãng đã nâng cấp lên 18,5 kWh, giúp kéo dài quãng đường di chuyển từ 170 lên 210 km sau một lần sạc đầy.

vinfast-minio-green-6-66.jpg

Bên cạnh đó, hãng cũng chuyển đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ hệ 100V sang 400V nhằm tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành. Nhờ đó, thời gian sạc pin 10-70% rút ngắn còn khoảng hơn 30 phút. Khác với VF 3 chỉ hỗ trợ sạc DC, Minio Green có thể sử dụng bộ sạc chậm AC với công suất tối đa 3,3kW.

vinfast-minio-green-5-957.jpg

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.

Lê Tuấn
#minio green #vinfast #xe điện #xe điện mini #vinfast vf 3 #vinfast minio green

Cùng chuyên mục