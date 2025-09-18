Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội

TPO - Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất và có giá dễ tiếp cận nhất của VinFast. Xe mới đây vừa xuất hiện tại Hà Nội mà không có lớp nguỵ trang.

Ngày 18/9, VinFast Minio Green bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mê xe. Chiếc xe được trưng bày công khai mà không có lớp ngụy trang nào, để lộ sơn ngoại thất màu đen.

Xe có vóc dáng nhỏ gọn, đầu xe ngắn, phần hông vuông vắn và đuôi xe được thiết kế dựng cao nhằm tối ưu không gian bên trong. Ngoại thất giống với hình đồ họa từng được hãng công bố. Trang bị đáng chú ý nhất là đèn chiếu sáng LED projector.

Ngoài ra, xe còn có ốp nhựa đen nhám quanh gầm theo phong cách crossover, đèn hậu halogen, gạt mưa đơn. Nhà sản xuất giữ lại ăng-ten dạng vây cá mập và lược bỏ cần gạt nước phía sau.

VinFast Minio Green sử dụng mâm thép 13 inch và lốp 155/65 R13. Cấu hình phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và gương chiếu hậu chỉnh/gập cơ giống VF 3.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chi tiết nhỏ đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này cho thấy đây mới chỉ là phiên bản tiền thương mại được trưng bày cho khách hàng trải nghiệm trước. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao lô Minio Green đầu tiên vào tháng 12, lùi 4 tháng so với thời điểm công bố.

Minio Green hiện là xe điện nhỏ nhất của VinFast với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và trục sở cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

Bên trong cabin có hai hàng ghế, nội thất bốn chỗ ngồi giống VF 3. Các trang bị gồm có ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ, màn hình sau vô-lăng và 2 loa. Khác với mẫu Limo Green đã ra mắt, vô lăng của Minio Green có tích hợp phím bấm chức năng.

Minio Green dùng động cơ điện có công suất 27 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h. Theo công bố từ VinFast, xe ban đầu có pin dung lượng 15,2 kWh nhưng hãng đã nâng cấp lên 18,5 kWh, giúp kéo dài quãng đường di chuyển từ 170 lên 210 km sau một lần sạc đầy.

Bên cạnh đó, hãng cũng chuyển đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ hệ 100V sang 400V nhằm tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành. Nhờ đó, thời gian sạc pin 10-70% rút ngắn còn khoảng hơn 30 phút. Khác với VF 3 chỉ hỗ trợ sạc DC, Minio Green có thể sử dụng bộ sạc chậm AC với công suất tối đa 3,3kW.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.