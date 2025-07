Vinfast nâng cấp miễn phí dung lượng và công nghệ pin cho xe Minio Green

Nhằm tăng hiệu năng vận hành cho xe Minio Green, VinFast sẽ nâng cấp dung lượng và công nghệ pin, giúp tăng khả năng di chuyển thêm 40 km, đồng thời rút ngắn thời gian sạc từ 10% lên 70% pin xuống còn khoảng 30 phút. Việc nâng cấp là hoàn toàn miễn phí và áp dụng cho tất cả xe Minio Green đã đăng ký đặt mua từ trước đến nay.

Cụ thể, VinFast sẽ nâng dung lượng pin cao áp trang bị cho xe Minio Green từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, qua đó giúp tăng quãng đường đi được của xe sau mỗi lần sạc đầy từ 170 km lên 210 km (theo tiêu chuẩn NEDC).

VinFast cũng sẽ chuyển đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ hệ 100V sang 400V để tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành cho xe. Nhờ đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% được rút ngắn còn khoảng hơn 30 phút, mang đến hiệu năng vận hành tốt hơn cho xe và tạo sự thuận tiện cho người sử dụng.

Việc phát triển thêm các tính năng này sẽ làm hạn bàn giao xekéo dài hơn so với kế hoạch cũ khoảng 4 tháng. Toàn bộ chi phí tăng thêm do thay đổi kết cấu kỹ thuật, linh kiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất sẽ do VinFast chịu trách nhiệm, khách hàng hoàn toàn không phát sinh chi phí.

Quyết định nâng cấp được VinFast chủ động đưa ra trên cơ sở tiếp thu ý kiến khách hàng và nỗ lực nghiên cứu, phát triển, tối ưu cho xe.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: “Với triết lý Đặt khách hàng làm trọng tâm, VinFast luôn cầu thị lắng nghe và sẵn sàng điều chỉnh, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Với việc nâng quãng đường di chuyển lên 210 km/lần sạc và rút ngắn thời gian sạc từ 10% lên 70% trong 30 phút, tôi tin tưởng rằng những chủ nhân tương lai của Minio Green sẽ luôn cảm thấy hài lòng trong suốt thời gian sử dụng xe”.

Thời gian bàn giao xe dự kiến vào tháng 12/2025, lùi 4 tháng so với khi chưa nâng cấp. Trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà không muốn lùi thời gian nhận xe, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi cọc sang dòng xe khác hoặc hoàn trả số tiền đặt cọc kèm theo một khoản chi phí tương đương với lãi suất tiết kiệm của ngân hàng tính từ thời điểm đặt cọc.

Minio Green là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, với thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển cá nhân của khách hàng lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải. Xe có mức giá 269 triệu đồng (kèm pin), được áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành của VinFast trong các chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, “Vì Thủ đô trong xanh”, “Vì Thành phố Hồ Chí Minh xanh” và được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green tới hết tháng 6/2027.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại các đại lý, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc hoặc qua hotline Chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89.