Hyundai sắp điện hóa một dòng xe lâu đời

TPO - Dù sedan đang ngày càng lép vế trước SUV và crossover, nhưng Hyundai dường như vẫn muốn phát triển phân khúc này với dòng Sonata.

Bất chấp những đồn đoán trước đó rằng Sonata có thể bị khai tử, các nguồn tin mới từ Hàn Quốc cho thấy Hyundai đang tích cực phát triển thế hệ thứ 9 của mẫu sedan cỡ trung này.

Theo các báo cáo từ xứ kim chi, Sonata thế hệ tiếp theo sẽ kết hợp giữa yếu tố tương lai và hoài cổ. Cụ thể, xe sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” mới của Hyundai, đồng thời lấy cảm hứng từ Sonata thế hệ đầu ra mắt vào giữa thập niên 1980.

Dòng sedan Hyundai Sonata đã trải qua 8 thế hệ, với thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1985.

Việc tìm về những giá trị cũ có thể là bước đi hợp lý với Hyundai Sonata. Thế hệ thứ 8 của dòng sedan này ra mắt năm 2019 và từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều do thiết kế lạ mắt. Hãng sau đó đã tung ra phiên bản facelift vào năm 2023, tuy nhiên mẫu xe này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Theo Korean Car Blog, mẫu Sonata thế hệ tiếp theo có thể mang dáng vuông vức hơn, với các đường nét sắc sảo và bề mặt thân xe hiện đại. Một chi tiết đáng chú ý được đồn đoán là đường gân đen liền mạch chạy quanh ngoại thất xe, đóng vai trò như điểm nhận diện giúp Sonata nổi bật trong một phân khúc đang thu hẹp dần.

Về hệ truyền động, Sonata thế hệ mới được cho là sẽ loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ đốt trong thuần túy. Thay vào đó, xe chỉ được bán với phiên bản hybrid truyền thống và plug-in hybrid tại một số thị trường. Hiện chưa rõ Hyundai sẽ phát triển hệ thống hybrid mới cho Sonata hay sử dụng công nghệ sẵn có từ các mẫu xe khác.

Hyundai Sonata thế hệ hiện hành.

Dù vậy, không ngoại trừ khả năng hãng sẽ duy trì một phiên bản thiên về hiệu năng. Ở thế hệ hiện tại, biến thể Sonata N Line được trang bị động cơ tăng áp 2.5L cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm là một trong mẫu sedan cỡ trung nổi bật với chất thể thao.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Sonata đã từng được đưa về phân phối nhưng do doanh số thấp nên đã dừng bán từ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là bởi mẫu xe Hàn này không cạnh tranh được với các mẫu xe Nhật trong cùng phân khúc như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6.

Hiện tại, Hyundai Thành Công chỉ đang phân phối 2 dòng sedan cỡ B và C, lần lượt là Accent và Elantra. Trong đó, Accent đang là dòng xe bán tốt thứ ba của hãng, chỉ sau hai mẫu SUV là Tucson và Creta.