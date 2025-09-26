VinFast vượt BYD, dẫn đầu về xuất khẩu ô tô sang Indonesia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

TPO - Không phải BYD hay Toyota, VinFast mới là thương hiệu có nhiều xe được nhập khẩu vào thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á trong tháng 8/2025.

Tờ Detikoto của Indonesia đưa tin, thị trường ô tô nước này tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh sôi động từ các hãng xe nhập khẩu. Theo số liệu công bố của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo), VinFast đã trở thành thương hiệu nhập khẩu nhiều ô tô vào nước này nhất trong tháng 8/2025, với tổng cộng 4.589 xe được vận chuyển bằng tàu Silver Queen trực tiếp từ Việt Nam.

a6indo-0903.jpg

Trong khi đó, BYD - hãng xe từng dẫn đầu vào tháng 7 với 7.235 xe nhập khẩu, đã tụt xuống vị trí thứ ba trong tháng 8, chỉ đạt 1.440 xe. Nguyên nhân là toàn bộ 6 mẫu xe BYD vẫn phải nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc do nhà máy tại Indonesia chưa hoàn tất xây dựng.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Toyota với 3.459 xe nhập khẩu. Ngoài ba cái tên này, thị trường Indonesia tháng 8 còn chứng kiến lượng xe nhập khẩu từ một số thương hiệu khác như Aion, Denza, GWM, Mazda, FAW, Hyundai và Lexus, nhưng chỉ dừng ở vài trăm đơn vị.

Top 10 hãng xe nhập khẩu nhiều nhất vào Indonesia tháng 8/2025

Thứ hạng Thương hiệu
 Lượng ô tô nhập khẩu vào Indonesia
1 VinFast
 4.589 xe
2 Toyota
 3.459 xe
3 BYD
 1.440 xe
4 Aion
 725 xe
5 Denza
 665 xe
6 GWM
 419 xe
7 Mazda
 317 xe
8 FAW
 247 xe
9 Hyundai
 198 xe
10 Lexus
 133 xe

Tính theo lũy kế từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, VinFast đứng ở vị trí thứ ba về lượng ô tô nhập khẩu vào Indonesia với 13.372 xe, chiếm khoảng 13% trên tổng số. Xếp trên lần lượt là Toyota (22.132 xe - 22,3%) và BYD (22.964 - 23,1%).

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn của VinFast trong việc mở rộng sự hiện diện tại các thị trường Đông Nam Á như Philippines và Indonesia. Riêng ở Indonesia, chỉ sau hơn một năm chính thức gia nhập thị trường, VinFast đã nhanh chóng mang đến quốc gia này dải sản phẩm xe điện đa dạng thuộc các phân khúc phổ biến nhất, từ VF 3, VF 5, VF 6 đến VF e34, và mới đây nhất là VF 7.

vinfast-xuat-khau-cang.jpg
Mẫu VF 3 thuộc lô 2.500 xe ô tô điện VinFast xuất khẩu sang Indonesia hồi tháng 3.

Bên cạnh đó, hãng xe Việt Nam còn xây dựng một mạng lưới 181 xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng, bao gồm tổng cộng 69 xưởng Cấp độ 1 và 112 xưởng Cấp độ 2 trên khắp lãnh thổ Indonesia.

Ở thị trường Việt Nam, chiến lược của VinFast từ đầu năm 2025 là tập trung đẩy mạnh dòng xe Green mới dành cho kinh doanh dịch vụ. Hãng đã lần lượt ra mắt Herio Green, Nerio Green, Limo Green và cuối năm nay sẽ bàn giao Minio Green.

Trong khi đó, các mẫu xe quen thuộc như VF 3, VF 5, VF 6 vẫn giữ được sức hút trên thị trường khi thường xuyên lọt top đầu doanh số bán ra hàng tháng.

