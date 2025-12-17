Đối thủ mới của Ford Ranger xuất hiện tại Việt Nam

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh một chiếc Kia Tasman 2025 vừa được ghi nhận xuất hiện trên đường phố Pleiku (Gia Lai).

Đây là lần đầu mẫu bán tải hoàn toàn mới của Kia lăn bánh tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, chiếc Tasman này mang biển số Campuchia.

Dựa trên hình ảnh ngoại thất, chiếc Kia Tasman xuất hiện tại Pleiku mới đây thuộc bản cao nhất X-Pro. So với cấu hình tiêu chuẩn, bản X-Pro sở hữu ngoại hình hầm hố hơn với mâm hợp kim thiết kế riêng, cản trước gia cố, các chi tiết bảo vệ gầm cùng nhiều trang bị tăng cường khả năng off-road.

Mẫu bán tải Kia Tasman lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Đăng Hiếu

Kia Tasman chính thức ra mắt vào tháng 10/2024, đánh dấu lần đầu thương hiệu Hàn Quốc tham gia phân khúc bán tải cỡ trung. Trong giai đoạn đầu, mẫu xe này mới được phân phối tại một số thị trường như Hàn Quốc, Úc, New Zealand, châu Phi và Trung Đông.

Sự xuất hiện của Kia Tasman trên đường phố Việt Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về việc phân phối chính thức Kia Tasman tại Việt Nam từ hãng xe Hàn Quốc.

Khác với mẫu xe đồng hương là Hyundai Santa Cruz đang bán tại Bắc Mỹ sử dụng kết cấu thân liền khối (unibody), Kia Tasman 2025 được phát triển trên nền tảng khung gầm rời. Xe được định vị ở phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với những Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Mẫu xe này được chế tạo cho mục đích off-road với khoảng sáng 252 mm ở bản X-Pro. Xe có năng lội nước sâu tới 800 mm ở tốc độ thấp, nhờ cửa hút gió đặt cao trong cản trước cùng các giải pháp chống thấm cho khoang nội thất, giúp tăng độ bền khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

Kia Tasman là xe bán tải cỡ trung cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger.

Về khả năng chuyên chở, Tasman có tải trọng hơn 1 tấn và khả năng kéo tối đa 3,5 tấn, tương đương các đối thủ hàng đầu trong phân khúc. Thùng xe phía sau có dung tích 1.173 lít, trang bị sàn thùng dạng trượt, đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 240V hoặc 220V.

Tùy thị trường, Kia Tasman 2025 được trang bị các tùy chọn động cơ khác nhau. Đáng chú ý nhất là động cơ xăng I4 2.5L, cho công suất 281 mã lực, mô-men xoắn 421 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh đó, Kia còn cung cấp động cơ diesel 2.2L tăng áp, công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động.

Mẫu bán tải Hàn Quốc có tùy chọn hệ dẫn động một hoặc hai cầu ở bản thấp. Trong khi đó, bản X-Pro cao cấp như chiếc trong bài sử dụng hệ dẫn động hai cầu tiêu chuẩn, có thêm khóa vi sai điện tử phía sau (e-LD) tự động kích hoạt và chế độ lái X-Trek cho off-road nâng cao.

Nếu được bán chính hãng tại Việt Nam trong tương lai, Kia Tasman có thể là làn gió mới khuấy động phân khúc bán tải phổ thông vốn đang chỉ có xe Mỹ và Nhật. Nhóm này hiện đang được dẫn đầu bởi Ford Ranger với doanh số 16.493 chiếc trong 11 tháng của năm 2025, bỏ xa mẫu xe xếp sau là Mitsubishi Triton bán được 3.724 xe.