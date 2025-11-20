Lộ diện mẫu bán tải anh em với Mitsubishi Triton đời mới

TPO - Sau mẫu Rogue PHEV, Nissan tiếp tục trình làng một mẫu xe mới sử dụng nền tảng từ Mitsubishi là bán tải Navara thế hệ mới.

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia trước đó, mẫu Nissan Navara đời mới sử dụng nền tảng của Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, Nissan không chỉ đơn giản đổi logo mà đã thực hiện một số tinh chỉnh về kỹ thuật để tạo sự khác biệt.

Theo đó, hệ thống treo của xe được nghiên cứu và phát triển với đối tác Premcar của Nissan tại Australia để đáp ứng nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ đường phố đến off-road, kéo tải hay chở hàng nặng.

Dưới nắp ca-pô là máy diesel biturbo 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này có thông số cao hơn thế hệ trước, đồng thời cải thiện hiệu suất nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình 7,7 lít/100km.

Navara 2026 phiên bản cơ sở sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh "Easy 4WD" với chế độ vận hành tự động và khóa vi sai cầu sau điện tử tiêu chuẩn. Các bản cao hơn là ST-X và Pro-4X được nâng cấp lên hệ thống dẫn động Super 4WD, bổ sung khóa vi sai trung tâm và các chế độ lái tùy chọn - tương tự như hệ thống Super Select 4WD-II của Mitsubishi.

Tất cả các bản đều dùng trợ lực lái điện. Khả năng kéo vẫn ở mức 3.500 kg và tải trọng tối đa dao động từ 950 đến 1.047 kg. Con số này có thể thay đổi tùy vào cấu hình. Hiện Nissan mới công bố cấu hình cabin đôi của Navara mới.

Về ngoại thất, Navara mới có vóc dáng tổng thể giống Triton nhưng có đầu xe được làm mới. Điểm nhấn tại đây là lưới tản nhiệt hình chữ nhật được bao quanh bởi đèn pha LED kiểu Patrol kết hợp với cản trước chắc chắn.

Phiên bản PRO-4X sở hữu vẻ ngoài hầm hố hơn với các điểm nhấn màu đỏ Lava Red, vòm bánh xe mở rộng, thanh thể thao, mâm xe hợp kim tối màu cùng các phụ kiện như thanh chắn bằng thép, mái che, ống thở và nắp thùng xe, cho phép tùy biến theo nhu cầu của chủ xe.

﻿

Nissan cũng hé lộ bản Navara Warrior đang phát triển với Premcar, dựa trên PRO-4X nhưng có treo nâng cấp, mâm 17 inch riêng và lốp 32 inch. Xe còn có vòm bánh to hơn, ốp gầm bổ sung và đèn trợ sáng phía trước. Bản cao cấp này sở hữu móc kéo tải 3.500 kg, dải bánh rộng hơn, nhiều chi tiết màu đỏ lava và logo Warrior nổi bật.

Khoang lái của Navara mới có nhiều nét vay mượn từ Triton, với màn hình trung tâm 9 inch, màn hình hỗ trợ lái 7 inch đặt giữa hai đồng hồ analog. Nissan vẫn giữ lại nhiều phím chức năng vật lý giúp thao tác nhanh và tránh xao nhãng.

Mẫu bán tải này sở hữu đầy đủ công nghệ hỗ trợ như ga tự động thích ứng, đèn pha tự động, nhận diện biển báo, cảnh báo điểm mù kèm hỗ trợ chuyển làn. Gói ADAS còn có hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và tính năng chống tăng tốc ngoài ý muốn khi đạp nhầm chân ga.

Nissan dự kiến mở bán Navara mới tại Australia và New Zealand trong quý I năm 2026, với giá bán sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Mẫu bán tải Nhật này sẽ cạnh tranh với các đối thủ quen thuộc như Toyota Hilux mới, Ford Ranger và cả người anh em Mitsubishi Triton.