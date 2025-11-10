Lô xe Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ đầu tiên về Việt Nam

TPO - Lô xe Mitsubishi Destinator đầu tiên vừa cập cảng Việt Nam để chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức vào cuối năm.

Sau khi chạy thử tại nước ta và được mở đặt cọc chính hãng từ tháng 10, những chiếc Mitsubishi Destinator bản thương mại đầu tiên đã chính thức cập cảng Việt Nam. Động thái hướng tới màn ra mắt chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Hình ảnh lô xe cập cảng cho thấy mẫu Mitsubishi Destinator phân phối cho thị trường Việt Nam sẽ có không dưới 2 phiên bản. Một bản với mâm tối màu, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn.

Những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên với đủ màu sắc vừa cập cảng Việt Nam.

Bản còn lại nổi bật hơn với bộ mâm phay, phối 2 tông màu, cùng viền kính chrome và camera ADAS ở kính lái, có thể là bản cao cấp. Tham khảo thị trường Indonesia, Destinator được bán ra với 3 phiên bản gồm GLS, Exceed và Ultimate.

Những hình ảnh hiện trường cũng hé lộ sự đa dạng về màu sắc của Destinator. Theo đó, xe cập cảng có các màu ngoại thất gồm đỏ, đen, xám, xanh và trắng, bên cạnh tùy chọn phối màu nóc đen giống như Mitsubishi Xforce.

Destinator là mẫu SUV mới của Mitsubishi thuộc phân khúc hạng C, thiết kế dựa trên nền tảng của mẫu Xforce nhưng có tinh chỉnh để phù hợp với cấu hình 7 chỗ. Tương tự mẫu SUV cỡ B đàn em, Destinator bán tại Việt Nam là xe được nhập khẩu từ Indonesia.

Ngoài ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, điểm nổi bật của Destinator còn đến từ không gian cabin. Với trục cơ sở dài 2.815 mm, tức tương đương một số xe hạng D, mẫu xe mới Mitsubishi được mô tả là có không gian ngồi thoải mái ở cả 3 hàng ghế.

Với định hướng là một chiếc xe dành cho gia đình, chiếc SUV Nhật này được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế. Hàng ghế giữa gập 40:20:40, hàng ghế ba gập 50:50, cả hai đều có thể gập phẳng hoàn toàn để mở rộng không gian chứa đồ cho gia đình.

Về vận hành, mẫu SUV mới được trang bị động cơ tăng áp 1.5L Turbo , kết hợp hộp số CVT. Hãng bổ sung chế độ lái Tarmac được tối ưu để xử lý linh hoạt trên đường cao tốc, đổ đèo hoặc khi cần vượt xe ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe dự kiến cũng có hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS ở bản cao, giúp nâng cao độ an toàn và tính tiện lợi cho người dùng.

Hiện tại, nhà phân phối vẫn giữ kín các thông số chi tiết về trang bị, tính năng cũng như giá bán chính thức của Mitsubishi Destinator dành cho thị trường Việt Nam. Nhưng với việc mẫu SUV cỡ B Xforce có giá từ 599-705 triệu đồng trong khi Outlander cũ có giá 825-950 triệu đồng, giới chuyên gia nhận định giá của Destinator có thể nằm ở khoảng giữa của hai cái tên trên.