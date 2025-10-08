Top 10 mẫu SUV điện tốt nhất năm 2025

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu SUV thuần điện tốt nhất năm 2025 theo bình chọn của tạp chí Autocar, trong đó có cả những mẫu xe từng xuất hiện tại Việt Nam như Hyundai Ioniq 5 N hay Skoda Enyaq.

10. Renault Scenic E-Tech

Mẫu SUV điện cỡ trung mới của Renault được đánh giá là phù hợp để phục vụ gia đình với khoang cabin khá rộng và nhiều tiện nghi. Bên trong xe có nhiều hộc chứa đồ tiện dụng và vẫn duy trì các nút bấm vật lý để dễ thao tác. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh để giúp tăng cảm giác thoáng đãng.

Hiện nay, Renault Scenic E-Tech chỉ còn một phiên bản Long Range, cho phạm vi di chuyển 610 km theo chuẩn WLTP. Qua thử nghiệm thực tế ở châu Âu, xe có thể đi được khoảng 480 km với một lần sạc.

9. MG S5 EV

Mẫu xe Trung Quốc được đánh giá cao ở nội thất với các chi tiết như công tắc lớn, dễ thao tác và cho cảm giác chắc chắn. Cách bố trí các cụm điều khiển chức năng đơn giản mà trực quan, giúp tăng trải nghiệm người dùng.

Điểm trừ của xe nằm ở chất lượng hệ thống ADAS chưa tốt bên cạnh phạm vi hoạt động chỉ ở mức tạm ổn. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 168 mã lực và phạm vi hoạt động 340 km/lần sạc, trong khi bản Long Range đạt 228 mã lực và 480 km/lần sạc.

8. Polestar 3

Mẫu SUV điện chủ lực của Polestar sở hữu ngoại hình độc đáo và khoang nội thất sang trọng, đậm chất công nghệ. Không gian bên trong rộng rãi, hiện đại với vật liệu tái chế cao cấp, màn hình trung tâm lớn tích hợp Google Maps và kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto.

Đáng chú ý, Polestar 3 sử dụng pin 107 kWh cho quãng đường tối đa 628 km/lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh tới 250 kW, cung cấp năng lượng cho động cơ điện mạnh 483-510 mã lực. Nhờ đó, dù có kích thước lớn và trọng lượng không tải 2,5 tấn, Polestar 3 vẫn mang lại trải nghiệm lái chính xác và chắc chắn hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

7. Kia EV6

Kia EV6 được Autocar đánh giá là một trong những mẫu SUV điện toàn diện nhất cho gia đình. Mẫu xe này hội tụ các yếu tố về tiện nghi, mạnh mẽ và có khả năng vận hành ấn tượng.

Bản tiêu chuẩn có phạm vi hoạt động 581 km khi pin đầy, hỗ trợ sạc nhanh 258 kW. Xe có công suất từ 226 đến 577 mã lực trên bản GT.

Dựa trên cùng nền tảng với Hyundai Ioniq 5, nhưng EV6 được đánh giá là cho cảm giác lái tinh tế và linh hoạt hơn, với vô-lăng chính xác, phản hồi tốt và hệ thống treo êm ái.

6. Hyundai Ioniq 5 N

Ioniq 5 N là cái tên đại diện cho tham vọng của Hyundai ở phân khúc xe điện hiệu suất cao. Là phiên bản thiên về hiệu năng của dòng Ioniq 5, mẫu xe sở hữu công suất tới 641 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm.

Hyundai Ioniq 5 N xuất hiện tại Việt Nam﻿ hồi cuối năm 2024.

Xe còn có hệ thống treo và khung gầm cứng vững, vi sai chống trượt cầu sau, giảm chấn thích ứng và chế độ giả lập hộp số 6 cấp kèm âm thanh mô phỏng động cơ xăng, tất cả nhằm mục đích mang lại trải nghiệm lái phấn khích cho người dùng.

Tuy nhiên, do đây là xe thiên về hiệu suất nên khả năng đáp ứng nhu cầu hàng ngày là không cao. Bên cạnh đó, cabin được đánh giá là chưa có gì nổi bật so với các mẫu xe cùng mức giá.

5. Skoda Elroq

Elroq về cơ bản là một phiên bản nhỏ gọn hơn của Enyaq, nhưng vẫn giữ được sự thực dụng, chất lượng và tiện nghi đặc trưng của Skoda.

Theo Autocar, mẫu SUV cỡ nhỏ này khá dễ lái, cho phản hồi mượt mà và cách âm tốt. Cabin có nhiều hộc chứa đồ tiện dụng, cốp xe rộng rãi có tích hợp vách ngăn để chia tầng.

Phiên bản tiêu chuẩn Elroq 50 có công suất 168 mã lực cùng phạm vi hoạt động 370-375 km mỗi lần sạc. Đây được đánh giá là sự lựa chọn tiết kiệm và phù hợp cho người dùng phổ thông khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

4. Kia EV9

Ở tiêu chí là rộng rãi và tiện nghi, Kia EV9 là một trong những SUV điện tốt nhất hiện nay. Xe có không gian ngồi thoải mái ở cả 7 chỗ, ghế gập linh hoạt dễ thao tác và có cả cốp trước để tăng khả năng chứa đồ.

Bản mô-tơ kép cho hiệu suất mạnh mẽ, trong khi bản một động cơ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu thường nhật, với phạm vi hoạt động dài hơn (khoảng 500 km/lần sạc) và giá dễ tiếp cận.

Nhìn chung, EV9 kết hợp hài hòa giữa thiết kế bắt mắt, sự cao cấp trong nội thất và hiệu suất, qua đó trở thành một trong những mẫu SUV điện tốt nhất hiện nay.

3. Tesla Model Y

Model Y vẫn là mẫu SUV điện bán chạy hàng đầu thế giới, nhờ ưu điểm về hiệu năng và không gian chứa đồ lớn, bao gồm cả cốp và hộc đồ dưới sàn. Xe còn có phạm vi hoạt động khá tốt, ở mức 480 km/lần sạc với phiên bản AWD.

Nội thất tối giản của Tesla có thể không phù hợp với số đông. Ngoài ra, hệ thống treo được đánh giá là hơi cứng trong khi vô-lăng nhạy hơn so với bình thường sẽ cần thời gian để làm quen.

2. Skoda Enyaq

Theo Autocar, Enyaq có thể không phải chiếc SUV điện xuất sắc nhất ở từng hạng mục, nhưng là mẫu xe toàn diện nhất. Mẫu xe này được đánh giá là có khung gầm chắc chắn và chất lượng hoàn thiện tốt.

Skoda Enyaq được trưng bày tại Triển lãm VMS 2024.

Được xếp trên Elroq nên Enyaq tất nhiên có cabin rộng rãi hơn mẫu xe đàn em. Khoang lái tinh tế, dễ thao tác với nhiều phím vật lý, vật liệu mềm mại và hệ thống phanh tái tạo điều khiển bằng lẫy sau vô-lăng.

Phiên bản Enyaq 85 Edition là lựa chọn tối ưu, với phạm vi hoạt động lên tới 560 km/lần sạc, đồng thời sở hữu lượng trang bị tiện nghi khá dồi dào.

1. BMW iX

Đứng đầu danh sách này này là BMW iX - mẫu SUV điện hạng sang có khả năng vận hành mạnh mẽ. Ở phiên bản iX 45 xe được trang bị mô-tơ kép công suất 402 mã lực.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 94,8 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tới 601 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và có tùy chọn treo khí nén cao cấp.

Nội thất của iX cho cảm giác giống một chiếc BMW i3 cỡ lớn, với thiết kế mềm mại và vật liệu độc đáo, bắt mắt. Điểm cần cân nhắc nằm ở mức giá khá cao, khởi điểm từ 75.405 bảng Anh (khoảng 2,68 tỷ đồng).