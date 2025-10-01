Honda chốt lịch ra mắt bộ đôi xe điện hoàn toàn mới

TPO - Hãng xe Nhật xác nhận buổi ra mắt toàn cầu của mẫu ô tô điện mới thuộc dòng Honda 0 Series và một nguyên mẫu xe điện nhỏ gọn, dự kiến sớm đi vào sản xuất.

Theo Carscoops, Honda đang chuẩn bị một dải sản phẩm đa dạng để trình diễn tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Trong đó bao gồm một mẫu xe điện hoàn toàn mới thuộc dòng 0 Series, bên cạnh hai nguyên mẫu đã ra mắt là Saloon và SUV.

Hãng xe Nhật nhấn mạnh rằng mẫu xe mới này sẽ giúp nhiều người cảm nhận được giá trị của dòng Honda 0 Series hơn. Cũng theo Carscoops, Honda sẽ giới thiệu tổng cộng 5 mẫu xe sắp được thương mại hóa ở sự kiện diễn ra vào 29/10 tới.

Dù nhiều người kỳ vọng vào một mẫu xe thể thao điện, nhưng hình ảnh phác thảo trong teaser chính thức lại cho thấy mẫu 0 Series mới nhiều khả năng là crossover hoặc SUV.

Trước đó, trong kế hoạch phát triển xe điện, Honda từng đề cập đến một mẫu SUV cỡ nhỏ ra mắt năm 2028 và một mẫu mini SUV cho năm 2029. Trong khi đó, dự án SUV ba hàng ghế dự kiến ra mắt năm 2027 được cho là đã bị hủy bỏ.

Honda cũng xác nhận sẽ trình làng nguyên mẫu xe điện cỡ nhỏ, hứa hẹn kết hợp giữa “tính thực dụng vượt trội và cảm giác lái phấn khích”.

Hãng cho biết mẫu xe này hiện được thử nghiệm tại Nhật Bản, Anh và một số quốc gia châu Á - những thị trường có nhu cầu mạnh về xe điện cỡ nhỏ. Nhiều khả năng đây chính là nguyên mẫu Super EV từng xuất hiện tại sự kiện Goodwood 2025.

﻿ Honda Super EV concept và Honda N-One e:.

Mẫu xe chưa được đặt tên này cũng có thể là một phiên bản khác của Honda N-One e: - mẫu kei car điện vừa được giới thiệu tại Nhật Bản. Hãng độ Mugen dự kiến cũng mang tới phiên bản N-One e: đặc biệt với phụ kiện thể thao.

Ngoài ra, gian hàng Honda sẽ còn có nguyên mẫu CR-V e:HEV, chuẩn bị bán ra tại Nhật Bản, CR-V e:FCEV chạy pin nhiên liệu hydro cùng mẫu Acura RSX Prototype chạy điện với màu sơn hoàn toàn mới.

Một điểm nhấn khác là sự trở lại của Honda Prelude - mẫu coupe hybrid mới mở bán tại Nhật từ đầu tháng 9. Đáng chú ý, hình ảnh teaser mới hé lộ có 2 chiếc coupe đứng cạnh nhau, làm dấy lên suy đoán về sự xuất hiện của một phiên bản hiệu suất cao Type R.

Không chỉ có ô tô, Honda còn mang đến sự kiện 7 mẫu xe máy, các sản phẩm điện hóa và cả phương tiện bay. Với mảng xe hai bánh, tâm điểm sẽ là màn ra mắt toàn cầu của một mẫu xe máy điện đô thị cùng một nguyên mẫu xe địa hình. Ngoài ra, gian hàng còn có xe scooter điện CUV e:, xe cruiser Rebel 1100 S DCT và nhiều sản phẩm khác.