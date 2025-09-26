Honda khai tử mẫu xe điện hạng sang sau một năm ra mắt

TPO - Thương hiệu xe sang của Honda là Acura cho biết sẽ dừng sản xuất mẫu SUV điện ZDX dù chỉ mới ra mắt thị trường từ năm 2024.

Sau khi chính thức ngừng sản xuất sedan TLX vào tháng 7, thương hiệu Acura của Honda tiếp tục tinh gọn danh mục sản phẩm bằng quyết định dừng sản xuất mẫu SUV điện ZDX. Thông tin ban đầu được Car Dealership Guy tiết lộ qua một bản ghi nội bộ, và sau đó đã được phía Acura xác nhận.

“Để phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng, điều kiện thị trường cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn, chúng tôi xác nhận Acura ZDX đã kết thúc vòng đời sản xuất”, một người phát ngôn của hãng cho biết.

Xe điện hạng sang Acura ZDX.

Tên gọi ZDX từng biến mất vào năm 2013 do doanh số ảm đạm và chỉ quay trở lại vào năm 2024 dưới dạng SUV thuần điện phát triển trên nền tảng Ultium của General Motors. Nền tảng này cũng được sử dụng cho Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV và Honda Prologue.

Tuy nhiên, thị trường xe thuần điện tại Mỹ đang chững lại. Cộng thêm việc ưu đãi thuế dành cho xe điện tại nước này sẽ hết hạn vào cuối tháng 9, tất cả khiến cho ZDX càng trở nên khó cạnh tranh.

Trong năm 2024, Acura chỉ bán được 7.300 xe ZDX, trong khi Honda Prologue đạt 33.000 xe và Cadillac Lyriq hơn 28.000 xe. Để thúc đẩy doanh số, có thời điểm hãng phải tung ưu đãi giảm giá tới 30.000 USD, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình.

Prologue vẫn là mẫu xe điện chủ lực của Honda tại Mỹ.

Trước đó, Acura cũng đã bỏ qua cả phiên bản 2025 của dòng ZDX. Do đó, việc hãng khai tử mẫu SUV điện hạng sang này thực tế không phải động thái quá bất ngờ.

Dù ZDX sớm bị khai tử, Acura khẳng định không rút khỏi mảng xe điện. Thay thế cho ZDX sẽ là mẫu RSX hoàn toàn mới, phát triển trên nền tảng xe điện chuyên dụng của Honda và sản xuất tại Mỹ. Mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

Trong khi đó, mẫu xe “anh em” của ZDX là Honda Prologue vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi kiến ​​trúc xe điện thế hệ tiếp theo ra mắt.

Với lượng tiêu thụ ổn định hơn, Prologue hiện là chủ lực của Honda trong mảng xe điện, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa dài hạn của hãng xe Nhật Bản.