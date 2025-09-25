Cận cảnh Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm

TPO - Phiên bản Honda CR-V kỷ niệm 30 năm được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất, nâng cấp công nghệ trong cabin và cải tiến hệ thống tính năng an toàn.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt dòng xe CR-V, liên doanh Dongfeng Honda vừa chính thức trình làng mẫu xe đặc biệt mang tên CR-V 30th Anniversary Glory Edition.

Phiên bản kỷ niệm này được bán ra tại thị trường Trung Quốc với 11 biến thể cấu hình khác nhau. Giá niêm yết dao động từ 185.900 - 249.900 nhân dân tệ (khoảng 690 - 928 triệu đồng), nhưng giá thực tế có thể sẽ thấp hơn nhờ chương trình ưu đãi.

Trước đó ở thị trường châu Âu, Honda cũng đã trình làng một phiên bản CR-V khác kỷ niệm 30 năm của dòng xe mang tên CR-V Dream Pod Concept. Mẫu xe này được thiết kế theo phong cách xe cắm trại hay nhà di động, lấy cảm hứng từ khách sạn con nhộng tại Nhật Bản.

Về mẫu CR-V kỷ niệm 30 năm dành cho thị trường Trung Quốc, xe giữ nguyên phong cách tổng thể của thế hệ hiện hành nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng tổ ong sơn đen, có dải chrome phía trên nối liền cụm đèn LED sắc sảo. Thân xe duy trì đường gân dập nổi chạy dọc từ cụm đèn trước đến đèn hậu, kết hợp mui dốc nhẹ theo phong cách coupe-SUV.

Đuôi xe vẫn giữ thiết kế đèn hậu hình chữ L đặc trưng. Các bản máy xăng trang bị ống xả kép đối xứng. Hãng bổ sung hai màu sơn mới là Xám Hiện Đại và Xanh Lục Mờ nhưng lại không có logo hay phù hiệu đặc biệt dành cho phiên bản kỷ niệm.

Honda CR-V 30th Anniversary Glory Edition sử dụng bộ mâm 18 inch đa chấu mới được sơn đen tăng tính thể thao, kết hợp lốp Michelin e·Primacy 235/65 R18 chú trọng tiết kiệm nhiên liệu và độ êm ái.

Bên trong, toàn bộ phiên bản được nâng cấp với màn hình trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, đi kèm sạc không dây 50W, hệ thống âm thanh 12 loa Bose kết hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC. Hệ điều hành Honda CONNECT 4.0 cho phép điều khiển giọng nói thông minh với nhiều tính năng hơn.

Yếu tố tiện nghi cũng được chú trọng với hàng ghế thứ hai có thể trượt 190 mm, tựa lưng điều chỉnh 16 cấp độ với độ ngả 32°, cửa sau mở tối đa 90° giúp ra vào dễ dàng. Ngoài ra, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn với rèm che điện, ghế trước thông gió/sưởi, ghế sau có sưởi cùng nhiều tiện ích khác.

Về an toàn, xe trang bị gói Honda SENSING 360+ mới nhất, dựa trên 19 cảm biến độ chính xác cao, cung cấp hơn 20 tính năng hỗ trợ lái, trong đó có hỗ trợ điều hướng cao tốc với khả năng hỗ trợ vượt xe, nhập làn, chuyển làn và cảnh báo lệch làn.

Về vận hành, CR-V bản kỷ niệm 30 năm vẫn có tùy chọn động cơ xăng 1.5L tăng áp và hybrid 2.0L, thông số kỹ thuật giữ nguyên. Trong đó, phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,49 lít/100 km theo chuẩn WLTC.

CR-V là mẫu xe chủ lực hàng đầu Honda ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là mẫu SUV bán chạy thứ ba toàn cầu và xếp thứ năm tại thị trường Mỹ, đồng thời đã vượt mốc 1 triệu xe bán ra tại châu Âu vào năm 2024.

Tại Việt Nam, Honda CR-V cũng nằm trong top đầu những mẫu xe gầm cao được khách hàng tin dùng. Trong năm 2024, mẫu xe Nhật Bản bán được 6.688 chiếc, đứng thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C.