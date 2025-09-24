Volvo tung bản nâng cấp lớn cho mẫu SUV điện đầu bảng

TPO - Dòng xe điện Volvo EX90 chuẩn bị đón một bản cập nhật lớn cho phiên bản 2026, với nhiều tính năng đáng chú ý được thừa hưởng từ dòng sedan ES90 mới.

Volvo vừa công bố loạt nâng cấp quan trọng về cả phần cứng lẫn phần mềm cho mẫu SUV điện đầu bảng EX90. Trong số này bao gồm cả những tính năng an toàn từng được hứa hẹn trước đó, tất cả sẽ áp dụng bắt đầu từ phiên bản xe đời 2026.

Về công nghệ, EX90 sẽ được bổ sung một bộ xử lý Nvidia Drive AGX Orin mới, thay thế chip Nvidia Xavier cũ. Cải tiến này giúp tăng tốc độ xử lý tác vụ của xe lên thành 500 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, tương đương với mẫu sedan điện ES90 mới.

Điều này sẽ mở ra nhiều tính năng an toàn bổ sung thông qua cảm biến lidar của xe. Theo đó, EX90 2026 có thể tự động đánh lái tránh người đi bộ và xe đạp trong đêm, dừng an toàn khi phát hiện tài xế gặp vấn đề sức khỏe, đồng thời mở rộng khả năng tự động đỗ xe.

Đáng chú ý, Volvo khẳng định gói nâng cấp phần mềm và phần cứng này không chỉ dành cho phiên bản 2026 mà còn sẽ được triển khai miễn phí cho các khách hàng sở hữu EX90 bản hiện hành.

Động thái này được đưa ra chỉ sáu tháng sau khi những chiếc EX90 đầu tiên giao đến tay khách hàng, vốn vấp phải chỉ trích vì thiếu các tính năng an toàn đã cam kết.

Ngoài ra, khả năng xử lý nâng cao còn giúp xe nhận các bản cập nhật phần mềm qua mạng với quy mô lớn và thường xuyên hơn. Volvo dự kiến tung ra 4 bản cập nhật chính mỗi năm, bên cạnh các bản cập nhật định kỳ.

Trên phương diện kỹ thuật, nâng cấp lớn nhất trên EX90 2026 nằm ở việc được trang bị hệ thống điện 800V từ nền tảng SPA2 của ES90, gấp đôi điện áp so với bản hiện tại.

Điều này giúp nâng tốc độ sạc nhanh tối đa từ 250kW lên 350kW, cho phép bổ sung 250 km quãng đường di chuyển chỉ sau 10 phút. Hệ thống điện mới cũng giảm lượng nhiệt sinh ra khi sạc, hỗ trợ tốc độ cao hơn, đồng thời cho khả năng tăng tốc tốt hơn. Phiên bản Twin Motor Performance 2025 có thời gian tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng 4,9 giây.

Volvo cho biết hệ thống điện 800V còn giúp xe vận hành hiệu quả hơn, cho phép sử dụng pin và động cơ nhỏ gọn hơn, nghĩa là cần ít vật liệu hơn và trọng lượng nhẹ hơn.

Những nâng cấp không chỉ dừng lại ở hệ thống truyền động, EX90 2026 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh điện tử mới. Trang bị này được mượn từ mẫu sedan ES90, tích hợp tấm kính đặc biệt có khả năng làm mờ và điều chỉnh độ sáng chỉ bằng một nút bấm.

Hiện chưa có thông số kỹ thuật chi tiết cho EX90 đời 2026. Nhưng với những nâng cấp lớn kể trên, giá khởi điểm dự kiến sẽ nhỉnh hơn mức 83.000 bảng Anh (khoảng 2,9 tỷ đồng) của bản một động cơ hiện hành.