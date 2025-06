Volvo phát minh ra công nghệ dây an toàn thích ứng

TPO - Mẫu xe điện Volvo EX60 ra mắt năm 2026 sẽ được trang bị hệ thống dây an toàn thích ứng mới giúp tăng khả năng bảo vệ với từng hành khách cụ thể.

Dây an toàn ba điểm của Volvo ra mắt vào năm 1959 được coi là phát kiến vĩ đại trong lĩnh vực an toàn ô tô khi đã giúp cứu sống hàng triệu người. Trải qua hơn 6 thập kỷ, hãng xe Thụy Điển chuẩn bị cải tiến bộ phận quan trọng này bằng công nghệ hiện đại.

Cụ thể, Volvo vừa hé lộ hệ thống dây an toàn thích ứng mới sẽ xuất hiện trên mẫu SUV điện EX60 sắp ra mắt. Hãng khẳng định phát minh mới này có thể bảo vệ hành khách tốt hơn bằng cách thích ứng với các biến đổi giao thông và đặc điểm cơ thể người dùng.

Hệ thống dây an toàn tiên tiến mới sử dụng dữ liệu từ cả cảm biến bên trong và ngoài xe để tùy chỉnh mức độ bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Không chỉ dừng lại ở các cảm biến cơ bản như gia tốc kế, hệ thống cũng xem xét các đặc điểm của từng cá nhân như chiều cao, cân nặng, hình dáng cơ thể và vị trí ngồi.

Dựa trên những dữ liệu thu thập được, dây an toàn sẽ tự động điều chỉnh mức độ căng trước để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Ví dụ, trong một vụ va chạm nghiêm trọng, người ngồi có thân hình lớn hơn sẽ được cài đặt mức tải trọng dây đai cao hơn, giúp bảo vệ hiệu quả vùng đầu.

Ngược lại, đối với người có thân hình nhỏ hơn trong một vụ va chạm nhẹ, hệ thống sẽ điều chỉnh mức tải trọng dây đai thấp hơn, từ đó giảm thiểu nguy cơ gãy xương sườn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa khả năng bảo vệ cho từng hành khách.

Chia sẻ về công nghệ dây an toàn thích ứng mới, người đứng đầu Trung tâm An toàn Volvo Cars - bà Asa Haglund cho biết: "Dây an toàn đa thích ứng lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực an toàn ô tô và là minh chứng rõ ràng cho việc chúng tôi tận dụng dữ liệu thời gian thực với tham vọng cứu sống hàng triệu sinh mạng.

Đây là một bước tiến lớn so với dây đai an toàn ba điểm hiện đại, một phát minh của Volvo được giới thiệu vào năm 1959 và ước tính đã cứu sống hơn một triệu người".

Theo Volvo, hãng đã phát triển và thử nghiệm dây đai an toàn mới tại phòng thí nghiệm va chạm của Trung tâm An toàn ở Thụy Điển. Nhà sản xuất cũng cho biết tính năng này sẽ còn được cải thiện qua thời gian thông qua các bản cập nhật trực tuyến (OTA).

Công nghệ dây an toàn thích ứng sẽ được trang bị đầu tiên cho xe điện Volvo EX60, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm của Mercedes-Benz GLC EV và BMW iX3 Neue Klasse.