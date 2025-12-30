Chủ xe nói về VF 3: Xuống tiền ngay vì bài toán kinh tế quá hợp lý

Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp, cùng khả năng vận hành linh hoạt, VF 3 đang dẫn đầu doanh số thị trường và giúp hiện thực hóa giấc mơ ô tô cho hàng vạn người Việt.

Nhớ lại thời điểm cả gia đình vẫn còn di chuyển bằng xe máy cách đây hai năm, anh Tuấn Minh (Thái Nguyên) cho biết, vào mỗi buổi chiều tan tầm, anh phải mặc áo mưa lấm lem bùn đất đón con.

“Có những hôm mưa tạt vào mặt, kính nhòe đi không thấy đường, vừa lạnh vừa lo mất an toàn. Tôi tự nhủ phải cố gắng mua một chiếc xe ô tô để vợ con đỡ khổ”, anh kể lại. Tuy nhiên, với khoản tích lũy khiêm tốn của một đôi vợ chồng trẻ, giấc mơ ô tô khi đó rất xa vời.

Sự xuất hiện của VinFast VF 3 với mức giá dưới 300 triệu đồng đã giải đáp bài toán kinh tế một cách hợp lý, từ đó giúp quyết định chốt mua xe của vợ chồng anh Minh trở nên nhanh chóng và dứt khoát hơn. “Thực sự VF 3 đã kéo giấc mơ ô tô lại gần với thực tế hơn bao giờ hết. Giá xe dễ tiếp cận, với loạt ưu đãi của nhà sản xuất”, anh Minh cho biết.

Ngoài giá bán, sức hút của VF 3 còn nằm ở việc hãng luôn lắng nghe và thấu hiểu người dùng. Reviewer Phong Đoàn lấy ví dụ, trong phiên bản mới nhất năm 2025, VF 3 được bổ sung thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, nút đàm thoại trên vô lăng. Rõ ràng những chi tiết này là rất tinh tế, cho thấy VinFast cực kỳ quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng.

Cũng theo anh Phong Đoàn, VF 3 vốn đã là một mẫu xe dễ lái, dễ căn chỉnh khi vận hành nhờ kích thước nhỏ gọn và khoảng sáng gầm xe cao. Tuy nhiên, VinFast vẫn cẩn thận trang bị thêm cho khách hàng cảm biến lùi. “Những trang bị này giúp trải nghiệm lái trở nên tiện nghi và an toàn hơn hẳn, đặc biệt với những tài mới hay những người mới mua xe lần đầu”, anh Phong Đoàn nói thêm.

Đồng tình với anh Phong Đoàn về kích thước gọn, phù hợp đi phố, reviewer Minh Phương (kênh Phương Cào Xe) nhấn mạnh thêm về cách VinFast tối ưu không gian bên trong xe nhờ thiết kế dạng khối hộp, cao ráo. “Người cao 1m8 vẫn ngồi thoải mái, trần xe thoáng”, reviewer Minh Phương cho biết.

Ngoài ra, anh Minh Phương cũng cho rằng, đây là một chiếc xe “nồi đồng cối đá” với khung gầm chắc chắn. Chất lượng vận hành cũng được thể hiện qua mô-men xoắn cực đại 110 Nm giúp xe đạt được lực kéo tức thì và có thể tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng hơn 5 giây.

Về trải nghiệm vận hành sau khi cùng VF 3 di chuyển 12.000 km với đủ loại địa hình từ phố thị đến đường đất vùng quê, kênh Sơn Ba Sói khẳng định sự bền bỉ, tính thực dụng của chiếc xe dù đối mặt với cường độ sử dụng cao, điều kiện hoạt động khắc nghiệt.

“Sau hơn 1 vạn km, pin vẫn hoạt động hoàn hảo, chi phí bảo dưỡng chỉ bằng một nửa xe máy”, chủ kênh Sơn Ba Sói nói thêm.

Ngoài chi phí bảo dưỡng, chủ xe còn nhẹ gánh chi phí năng lượng do được sạc pin miễn phí tại hệ thống 150.000 cổng sạc của V-Green. Ngoài ra, với hệ thống gần 400 xưởng dịch vụ trên khắp cả nước, VinFast đảm bảo cho khách hàng sự liền mạch trong trải nghiệm sử dụng trên mọi nẻo đường.

Với mức giá dễ tiếp cận và sự bền bỉ khi sử dụng, mẫu xe “quốc dân” VinFast VF 3 không chỉ hiện thực hóa giấc mơ “phổ cập” ô tô cho người Việt, mà còn mang lại trải nghiệm nhiều giá trị lâu dài cho chủ xe.