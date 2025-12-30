Chủ xe nói về VF 3: Xuống tiền ngay vì bài toán kinh tế quá hợp lý

Nhớ lại thời điểm cả gia đình vẫn còn di chuyển bằng xe máy cách đây hai năm, anh Tuấn Minh (Thái Nguyên) cho biết, vào mỗi buổi chiều tan tầm, anh phải mặc áo mưa lấm lem bùn đất đón con.
“Có những hôm mưa tạt vào mặt, kính nhòe đi không thấy đường, vừa lạnh vừa lo mất an toàn. Tôi tự nhủ phải cố gắng mua một chiếc xe ô tô để vợ con đỡ khổ”, anh kể lại. Tuy nhiên, với khoản tích lũy khiêm tốn của một đôi vợ chồng trẻ, giấc mơ ô tô khi đó rất xa vời.
Sự xuất hiện của VinFast VF 3 với mức giá dưới 300 triệu đồng đã giải đáp bài toán kinh tế một cách hợp lý, từ đó giúp quyết định chốt mua xe của vợ chồng anh Minh trở nên nhanh chóng và dứt khoát hơn. “Thực sự VF 3 đã kéo giấc mơ ô tô lại gần với thực tế hơn bao giờ hết. Giá xe dễ tiếp cận, với loạt ưu đãi của nhà sản xuất”, anh Minh cho biết.
Ngoài giá bán, sức hút của VF 3 còn nằm ở việc hãng luôn lắng nghe và thấu hiểu người dùng. Reviewer Phong Đoàn lấy ví dụ, trong phiên bản mới nhất năm 2025, VF 3 được bổ sung thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, nút đàm thoại trên vô lăng. Rõ ràng những chi tiết này là rất tinh tế, cho thấy VinFast cực kỳ quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng.
Cũng theo anh Phong Đoàn, VF 3 vốn đã là một mẫu xe dễ lái, dễ căn chỉnh khi vận hành nhờ kích thước nhỏ gọn và khoảng sáng gầm xe cao. Tuy nhiên, VinFast vẫn cẩn thận trang bị thêm cho khách hàng cảm biến lùi. “Những trang bị này giúp trải nghiệm lái trở nên tiện nghi và an toàn hơn hẳn, đặc biệt với những tài mới hay những người mới mua xe lần đầu”, anh Phong Đoàn nói thêm.
Đồng tình với anh Phong Đoàn về kích thước gọn, phù hợp đi phố, reviewer Minh Phương (kênh Phương Cào Xe) nhấn mạnh thêm về cách VinFast tối ưu không gian bên trong xe nhờ thiết kế dạng khối hộp, cao ráo. “Người cao 1m8 vẫn ngồi thoải mái, trần xe thoáng”, reviewer Minh Phương cho biết.
Ngoài ra, anh Minh Phương cũng cho rằng, đây là một chiếc xe “nồi đồng cối đá” với khung gầm chắc chắn. Chất lượng vận hành cũng được thể hiện qua mô-men xoắn cực đại 110 Nm giúp xe đạt được lực kéo tức thì và có thể tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng hơn 5 giây.
Về trải nghiệm vận hành sau khi cùng VF 3 di chuyển 12.000 km với đủ loại địa hình từ phố thị đến đường đất vùng quê, kênh Sơn Ba Sói khẳng định sự bền bỉ, tính thực dụng của chiếc xe dù đối mặt với cường độ sử dụng cao, điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
“Sau hơn 1 vạn km, pin vẫn hoạt động hoàn hảo, chi phí bảo dưỡng chỉ bằng một nửa xe máy”, chủ kênh Sơn Ba Sói nói thêm.
Ngoài chi phí bảo dưỡng, chủ xe còn nhẹ gánh chi phí năng lượng do được sạc pin miễn phí tại hệ thống 150.000 cổng sạc của V-Green. Ngoài ra, với hệ thống gần 400 xưởng dịch vụ trên khắp cả nước, VinFast đảm bảo cho khách hàng sự liền mạch trong trải nghiệm sử dụng trên mọi nẻo đường.
Với mức giá dễ tiếp cận và sự bền bỉ khi sử dụng, mẫu xe “quốc dân” VinFast VF 3 không chỉ hiện thực hóa giấc mơ “phổ cập” ô tô cho người Việt, mà còn mang lại trải nghiệm nhiều giá trị lâu dài cho chủ xe.
Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng).
Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.