Xe

Google News

VinBus chính thức vận hành tuyến buýt điện 33 và 150 tại TP. HCM

Thanh Hiếu

VinBus công bố chính thức đưa vào vận hành 58 xe buýt điện VinFast EB 8 trên hai tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TP.HCM) và tuyến 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) từ ngày 27/12/2025.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, hướng tới mục tiêu 100% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh vào năm 2030 của thành phố.

Toàn bộ dàn xe thuộc thế hệ phương tiện mới, phù hợp di chuyển trong không gian đô thị với động cơ điện vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và không phát thải ra môi trường. Thiết kế xe chú trọng đến sự thuận lợi cho hành khách với sàn thấp, không gian rộng rãi và tùy chọn dốc lên xuống cho xe lăn, hỗ trợ người khuyết tật. Xe được trang bị hệ thống camera an ninh, bảng thông tin hành trình rõ ràng, Wi-Fi và cổng sạc USB mang lại trải nghiệm tối ưu cho hành khách.

a78a6195-fcca-4e8c-b6d4-c806f7e42d09.jpg
Toàn cảnh buổi lễ công bố

Song song với việc đầu tư phương tiện, VinBus cũng cung cấp tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ, với đội ngũ lái xe và tiếp viên được đào tạo bài bản, quy trình vận hành chuyên nghiệp cùng phong cách phục vụ tận tâm.

Để bảo đảm hoạt động vận hành ổn định và liên tục, VinBus triển khai đồng bộ hệ thống trạm sạc, gồm 25 trụ sạc công suất 120 kW, được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của các tuyến. Việc đầu tư đồng bộ cả phương tiện, dịch vụ và hạ tầng là minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn của VinBus trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, sạch và bền vững.

21fafb54-cbc0-4bd1-ba6f-56c23333919a.jpg
Đại diện VinBus phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ công bố chuyển đổi xe buýt điện của VinBus, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm cùng cách làm bài bản của VinBus, góp phần tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình giao thông công cộng xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

3097f671-3820-4888-b86b-527badf76aec.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức vận hành 2 tuyến buýt điện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Nhật - Tổng Giám đốc VinBus chia sẻ: “Xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà là một phần của đời sống đô thị. Với tinh thần phụng sự, VinBus cam kết sẽ khiến mỗi chuyến xe sạch sẽ hơn, êm ái hơn và thoải mái hơn, góp phần làm cho thành phố trở nên đáng sống hơn mỗi ngày”.

61657262-2ec4-4b83-8529-e5484d0f2616.jpg
Dàn xe buýt điện sẽ vận chuyển hành khách tuyến 33 và 150

Tuyến buýt số 33 chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên đi học hàng ngày, trong khi tuyến số 150 đáp ứng nhu cầu di chuyển đến các cơ sở y tế và khu vực trọng điểm của đông đảo người dân. Việc VinBus đưa xe buýt điện vào vận hành trên hai tuyến trên là minh chứng cho định hướng lấy phục vụ cộng đồng làm trọng tâm, đồng thời nỗ lực đồng hành cùng thành phố trong công cuộc chuyển đổi bền vững theo tiêu chí: “Xanh - An toàn - Văn minh”.

Thanh Hiếu
#xe buýt điện #VinBus #Vận hành tuyến buýt điện #Thành phố Hồ Chí Minh

