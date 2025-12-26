TPHCM thêm 2 tuyến xe buýt điện

Kể từ 27/12 TPHCM sẽ có thêm hai tuyến xe buýt điện. Các tuyến này chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên đồng thời, đáp ứng nhu cầu di chuyển đến cơ sở y tế và khu vực dân cư trên địa bàn thành phố.

Sáng 26/12, tại TPHCM, công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus cho biết, kể từ ngày mai, 27/12 đơn vị này sẽ chuyển đổi xe buýt điện đối với hai tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TPHCM) và số 150 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới). Đây là các tuyến chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên; đồng thời, đáp ứng nhu cầu di chuyển đến cơ sở y tế và khu vực dân cư trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Công Nhật - Tổng giám đốc VinBus cho biết, từ ngày 27/12, doanh nghiệp chính thức đưa 58 xe buýt điện vào vận hành trên hai tuyến số 33 và 150. Việc chuyển đổi được triển khai sớm hơn kế hoạch, thể hiện sự chủ động và quyết tâm của VinBus trong việc hưởng ứng lộ trình xanh hóa giao thông công cộng theo chỉ đạo của Chính phủ và TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển đổi xe điện với hai tuyến buýt số 33 và 150.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xe buýt điện diễn ra thông suốt, VinBus đã tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hệ thống trạm sạc được phủ rộng và hiện đại hóa nhằm bảo đảm phương tiện vận hành liên tục, ổn định. Song song đó, doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, tránh gây gián đoạn nhu cầu đi lại của người dân.

Để bảo đảm hoạt động vận hành ổn định và liên tục, VinBus triển khai đồng bộ hệ thống trạm sạc, gồm 25 trụ sạc công suất 120 kW, được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của các tuyến. Việc đầu tư đồng bộ cả phương tiện, dịch vụ và hạ tầng là minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn của VinBus trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, sạch và bền vững.

Ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Thành phố đang nỗ lực phát triển hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh và bền vững, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.. Việc đưa hai tuyến buýt điện 33 và 150 vào vận hành hôm nay là bước đi rất có ý nghĩa trong tiến trình đó.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Hiện TP.HCM có gần 200 tuyến xe buýt đang hoạt động, với 1.082 phương tiện sử dụng năng lượng sạch trên 66 tuyến, chiếm hơn 46% tổng số xe buýt toàn thành phố. "Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sẽ sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Việc chuyển đổi phương tiện từ nhiên liệu truyền thống sang năng lượng sạch, đặc biệt là xe điện, không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, mang lại trải nghiệm an toàn, tiện lợi hơn cho người dân”- ông An cho biết.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, hai tuyến buýt số 33 và 150 do công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus đảm nhận khai thác từ tháng 8/2025 sẽ chính thức được chuyển đổi hoàn toàn sang xe buýt điện. Trước đó, đoàn xe của hai tuyến gồm 43 xe sử dụng nhiên liệu CNG. Với quyết tâm thúc đẩy giao thông xanh, VinBus đã chủ động đề xuất thay thế bằng xe buýt điện mới, sản xuất năm 2025. Đây là tín hiệu rất tích cực trong lộ trình ‘xanh hóa’ giao thông công cộng của thành phố.

Theo ông An, kết quả hôm nay thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững, đồng thời tạo tiền đề để nhân rộng mô hình vận tải công cộng xanh với sự tham gia của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái xanh.

Toàn bộ 58 xe buýt điện thuộc thế hệ phương tiện mới, thiết kế xe chú trọng đến sự thuận lợi cho hành khách với sàn thấp, không gian rộng rãi.

Ông đề nghị VinBus tiếp tục tổ chức khai thác đúng biểu đồ chạy xe, đúng giờ và chất lượng phục vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao mức độ hài lòng của hành khách, củng cố niềm tin và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt điện.

Ông cũng cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ xe buýt nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần hiện đại hóa hệ thống xe buýt của thành phố.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM trải nghiệm trên xe buýt điện mới.

Một số hình ảnh về xe buýt điện trên tuyến số 33.