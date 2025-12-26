Vành đai 2 TPHCM khởi động lại sau nhiều năm đình trệ

TPO - Sau nhiều năm đình trệ, đoạn 3 của dự án đường Vành đai 2 TPHCM (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) dài 2,7km đang được thu dọn mặt bằng để chuẩn bị thi công trở lại.

Sau gần 6 năm đình trệ, dự án đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) đang rục rịch tái khởi động. Hiện tại, công tác dọn dẹp mặt bằng đang được gấp rút triển khai.



Đoạn Vành đai 2 TPHCM dài gần 2,7 km, từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa thi công từ năm 2017 với tổng vốn hơn 2.700 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, trong gần một tháng qua, mặt bằng dự án đã được đơn vị nhà thầu dọn dẹp để chuẩn bị cho việc tái khởi động.

Nhiều máy móc, xe cơ giới đã được huy động để dọn rác và san lấp mặt bằng.

Việc tái khởi động công trình sau nhiều năm "đứng hình" là một tin vui lớn đối với người dân dọc tuyến đường, đồng thời là tín hiệu tích cực cho một dự án trọng điểm đã bị ngưng trệ quá lâu.

Công trình khởi công từ năm 2017 nhưng phải tạm dừng vào giữa năm 2020 khi mới đạt hơn 44% khối lượng. Một trong những nguyên nhân dự án đình trệ do chưa thống nhất quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Trên công trường, cỏ mọc um tùm bao phủ các nền đường, trụ cầu và hạng mục dở dang, nhiều đoạn bê tông, kết cấu thép bị phơi mưa nắng trong thời gian dài.

Tuyến từ đường Tam Bình hướng về Phạm Văn Đồng đã được dọn thoáng khoảng 300m, lộ rõ hướng tuyến và khởi động lại không khí thi công.

Nhiều đoạn qua phường Tam Bình, đơn vị thi công đã tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cối để chính thức khởi động lại dự án sau thời gian dài gián đoạn.

Việc đưa công trường hoạt động trở lại và các thủ tục được tháo gỡ thể hiện hiệu quả rõ rệt từ nghị quyết của Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của TPHCM và nỗ lực của nhà đầu tư.