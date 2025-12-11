Lộ trình và các điểm dừng của tuyến buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo

TPO - Tuyến buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo sẽ chính thức lăn bánh từ ngày 19/12, kết nối sân bay với trung tâm đặc khu và hàng loạt điểm du lịch, mở thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng - Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo về việc mở tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo vào ngày 19/12 tới.

Theo đó, tuyến buýt này mang số hiệu 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo khai thác. Điểm đầu tuyến tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo. Cự ly tuyến dài 17,1 km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến. Thời gian hoạt động là từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 112 chuyến.

Lượt đi: Chợ Côn Đảo – Phạm Văn Đồng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh – đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - đường Cỏ Ống – Sân bay Côn Đảo;

Lượt về: Sân bay Côn Đảo - đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường Cỏ Ống - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ – Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ – Võ Thị Sáu - Phạm Văn Đồng - Chợ Côn Đảo.

Tuyến buýt này sử dụng xe điện Kim Long loại 30 chỗ (có máy lạnh) với hai màu sơn xanh và vàng.

Tuyến buýt 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống). Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TPHCM

Danh sách điểm dừng, đón trả khách đã được Sở Xây dựng thống nhất tại văn bản ngày 20/11/2025. Cụ thể:

Chợ Côn Đảo (đường Phạm Văn Đồng): bến xe.

Trên đường Nguyễn Huệ có các trụ dừng/nhà chờ gồm: Bưu điện Côn Đảo, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Côn Đảo, Tòa án Côn Đảo (2 vị trí).

Đường Tôn Đức Thắng có các trụ dừng/nhà chờ gồm: Cảng tàu khách Côn Đảo (2 vị trí), Sài Gòn Côn Đảo Resort (2 vị trí), The Secret Côn Đảo (2 vị trí).

Đường Nguyễn Văn Cừ có các trụ dừng gồm: Trại Phú Tường (2 vị trí), Nghĩa trang Hàng Keo (2 vị trí), Sở Lò Vôi (2 vị trí).

Đường Nguyễn Chí Thanh gồm 2 trụ dừng tại ngã 3 Phan Chu Trinh và đường Tây Bắc.

Đường nội bộ vào bãi Đầm Trầu có 3 trụ dừng gồm: Miếu Cậu (2 vị trí) và Bãi Đầm Trầu (1 vị trí).

Đường Cỏ Ống có nhiều trụ dừng như: Đất Dốc (2 vị trí), Six Senses (2 vị trí), Mũi Chân Chim (2 vị trí), Mũi Tàu Bể (2 vị trí), Yên Spa (2 vị trí), Trạm cung cấp nước (2 vị trí); Miếu Bà Phi Yến - Cỏ Ống gồm 1 trụ dừng và một nhà chờ; khu dân cư Văn hóa số 1 (2 trụ dừng) và Cảng Hàng không Côn Đảo (bến xe).

Ngoài tuyến xe buýt điện số 173, đặc khu Côn Đảo dự kiến sẽ có thêm 5 tuyến buýt điện khác dự kiến sắp lăn bánh ở Côn Đảo, nâng tổng chiều dài mạng lưới vận hành lên 74,33 km, bao phủ khoảng 90% hệ thống giao thông trên địa bàn đặc khu.

Các tuyến dự kiến gồm: Tuyến 174 (kết nối các trục đường trung tâm Côn Đảo); tuyến 175 (Trung tâm Côn Đảo – Cảng Bến Đầm); tuyến 176 (Khu Tây Bắc – Trung tâm Côn Đảo); tuyến 177 (Khu Đông Nam – Trung tâm Côn Đảo); tuyến 178 (kết nối các địa điểm du lịch).

Hiện nay, cơ quan chuyên môn tại TPHCM đang xây dựng đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố, Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo.