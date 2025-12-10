Chiêm ngưỡng hai thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà

Hai cây thánh giá mạ vàng được đặt trang trọng bên trong nhà thờ Đức Bà để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh đến tháng 3/2026.
Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết vàng là vật liệu tốt nhất so với bất cứ vật liệu nào khác. Ở Việt Nam, Thánh giá mạ vàng còn xa lạ nhưng ở châu Âu, nhiều Thánh giá của nhà thờ Đức Bà đều mạ vàng.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là biểu tượng kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu ở TP.HCM. Công trình được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic, với toàn bộ vật liệu chính nhập từ Pháp, nổi bật với hai tháp chuông cao 58 m. Năm nay, khuôn viên nhà thờ được phủ kín bởi hơn 1.000 km dây đèn LED mỗi tối từ 1/12 đến 5/1/2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ khi bắt đầu trùng tu vào năm 2017.