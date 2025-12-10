Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Chiêm ngưỡng hai thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà

TPO - Hai Thánh giá cao hơn 3,7 m, nặng 400 kg bên trong Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM, để người dân tham quan từ 8/12.

Hai cây thánh giá mạ vàng ở nhà thờ Đức Bà có tuổi thọ lên đến 100 năm.
Biểu tượng của Công giáo làm bằng thép, do Công ty Altri Tempi (Bỉ) chế tác trong hai năm và vận chuyển về TPHCM bằng đường thủy trong 5 tuần.
Lễ làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn diễn ra vào ngày 8/12 là dịp đặc biệt. Với người Công giáo, đây là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TPHCM
Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM, làm phép hai Thánh giá được bố trí trên kệ phía cuối Nhà thờ.
Hai cây thánh giá mạ vàng được đặt trang trọng bên trong nhà thờ Đức Bà để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh đến tháng 3/2026.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết vàng là vật liệu tốt nhất so với bất cứ vật liệu nào khác. Ở Việt Nam, Thánh giá mạ vàng còn xa lạ nhưng ở châu Âu, nhiều Thánh giá của nhà thờ Đức Bà đều mạ vàng.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là biểu tượng kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu ở TP.HCM. Công trình được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic, với toàn bộ vật liệu chính nhập từ Pháp, nổi bật với hai tháp chuông cao 58 m. Năm nay, khuôn viên nhà thờ được phủ kín bởi hơn 1.000 km dây đèn LED mỗi tối từ 1/12 đến 5/1/2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ khi bắt đầu trùng tu vào năm 2017.

Duy Anh
#Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn #Cây thánh giá mạ vàng #Lễ làm phép Thánh giá #Biểu tượng Công giáo tại Việt Nam #Kiến trúc Roman-Gothic của Nhà thờ #Trang trí đèn Giáng sinh và Năm mới #Bổn mạng Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội #Vật liệu và kỹ thuật chế tác Thánh giá #Tuổi thọ và bảo trì công trình tôn giáo #Vai trò biểu tượng của nhà thờ trong TP.HCM

